¿Estuvo bien expulsado Eric García vs el Atlético de Madrid?

Tal como le pasó en el partido de ida, el FC Barcelona se quedó con diez futbolistas por una falta de último hombre: en el primer encuentro había sido Pau Cubarsí en la primera mitad, mientras que en la vuelta fue Eric García, que quedó mano a mano con Sorloth y lo tuvo que bajar para no dejarlo mano a mano y sentenciar las posibilidades del equipo dirigido por Hansi Flick en la UEFA Champions League.

Ahora, con un jugador menos, el Barcelona intenta lastimar de contra al Atlético de Madrid para igualar la serie y forzar a la prórroga, para intentar mantener el sueño vivo de clasificarse a las semifinales de la gran competencia europea de clubes.

¡EXPULSADO ÉRIC GARCÍA TRAS UNA FALTA SOBRE SORLOTH! El defensor español se fue MUY ENOJADO y REVOLEÓ LA CAMISETA YENDO AL VESTUARIO.



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Con este resultado, el Atlético de Madrid se está metiendo en las semifinales de la UEFA Champions League por primera vez en nueve años y se mediría contra el que gane de la serie entre Arsenal y Sporting de Lisboa, que jugarán su partido de vuelta este miércoles.