Etta Eyong está en la mira de los gigantes de Europa para el próximo mercado de fichajes

El mercado de fichajes de invierno está a la vuelta de la esquina y uno de los grandes nombres en eel mismo será el de Karl Etta Eyong, que según el periodista Ben Jacobs será buscado por clubes como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Manchester United.

Nació en Douala, Camerún, el 14 octubre 2003. Inició su formación en la academia de École de Football Galactique de su ciudad, ilusionándose con llegar a ser el profesional que hoy es. Se unió al Cádiz en 2022.

Jugó para la Fundación Cádiz (equipo filial) en la temporada 2021/22, haciendo así su debut como futbolista profesional. En 2022-23 fue promovido al Cádiz B y en 2023/24 comenzó a destacar (32 partidos, 14 goles) en la Segunda Federación.

Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Debutó en el primer equipo del Cádiz por LaLiga el 19 de enero 2024, y a los pocos meses dio el salto al Villarreal. En el Submarino Amarillo, con el Villarreal B jugó 30 partidos y anotó 19 goles, mientras que con el equipo superior dijo presente en siete oportunidades, marcando en dos oportunidades.

El 1 de septiembre de 2025 ficha por Levante UD por cuatro temporadas a cambio de tres millones de euros, y desde allí su crecimiento fue exponencial: con la camiseta del club valenciano lleva solamente ocho partidos jugados, en los que anotó cinco goles y brindó una asistencia.

Este rendimiento fue el que motivó los intereses de los clubes más importantes del continente, que permanentemente están a la caza de talentos emergentes para nutrir sus plantillas a costo bajo. Según Transfermarkt, su valor de mercado escala a los 20 millones de euros, aunque todavía se desconoce que cifra podría pedir el Levante a cambio de su ficha. Sea la que sea, será todo ganancia para el equipo azulgrana y sus arcas.

