Etta Eyong sigue en un gran momento con el Levante, siendo uno de los delanteros que más ha llamado la atención a otros equipos en LaLiga. Es lógico que después de sus actuaciones, al camerunés-francés se le vincule con los grandes equipos del torneo español.

Tras la derrota del Levante 3-1 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, Eyong habló sobre su futuro. "¿Que si me vinculan con el Real Madrid o el Barça? Me siento muy halagado. Significa mucho porque demuestra que mi esfuerzo está dando sus frutos", dijo el delantero. "Pero tengo que continuar mi camino con el Levante y luego ver qué pasa en el futuro".

Sin embargo, el jugador de 22 años de edad sueña en grande y también ve con buenos ojos el interés de algunos equipos en la Premier League. "Ya he cumplido mi sueño de jugar en LaLiga y mi otro sueño es jugar algún día en la Premier League".

En diversas entrevistas ha señalado que seguía al Chelsea en su etapa de niño, sobre todo por su ídolo, DIdier Drogba. También lo hacía por Samuel Eto'o, en la corta etapa que tuvo el camerunés en el cuadro de Londres.

El delantero dijo que sueña con jugar en un grande de Inglaterra, pero no escondió su deseo por vestir la camiseta azul del cuadro londinense.

Eyong también habló del FC Barcelona y de uno de sus jugadores, al que admira desde muy pequeño. "Lewandowski ha marcado muchísimos goles a lo largo de su carrera. Es realmente impresionante lo que está haciendo ahora mismo en el Barça", dijo el delantero. "Es un gran definidor y tiene una gran inteligencia de movimiento. Siempre parece saber cuándo pedir el balón. Puedo aprender mucho de él. La próxima vez que juguemos contra el Barcelona, ​​espero conseguir la camiseta de Lewandowski para añadirla a mi colección."