Everton vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Este domingo, la fecha 33 de la Premier League tendrá la parte dos del derbi de Liverpool, esta vez en el estadio del Everton. Será el primer cruce entre ambos en ese recinto, lo que le da un plus a uno de los clásicos del fútbol inglés.

Los dos equipos llegan con objetivos internacionales en juego. El Liverpool ocupa el quinto lugar y apunta a mantenerse en zona de clasificación a la próxima Champions League. Los Toffees, octavos, siguen en carrera por meterse en la Europa League y un triunfo en casa los acercaría.

Pronóstico SI Fútbol

El clásico en el Hill Dickinson Stadium apunta a un partido que nos mostrará a ambos equipos en búsqueda del gol. El Everton llega con una dinámica positiva en la liga, al tiempo que el Liverpool necesita no perder. En ese marco, el mercado de ambos equipos marcan aparece como una opción interesante, con un desarrollo que puede inclinarse hacia un empate si se mantiene la paridad en el trámite.

Everton 2-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Everton vs Liverpool?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Hill Dickinson Stadium

: Hill Dickinson Stadium Fecha : domingo 19 de abril

: domingo 19 de abril Hora : 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP

: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Everton y el Liverpool (últimos cinco partidos)

Everton : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Liverpool: 3

Último partido entre ambos: 20/9/2025 - Liverpool 2-1 Everton - Fecha 5, Premier League

Últimos 5 partidos

Everton Liverpool Brentford 2-2 Everton 11/4/2026 Liverpool X-X PSG 14/4/2026 Everton 3-0 Chelsea 21/3/2026 Liverpool 2-0 Fulham 11/4/2026 Arsenal vs Everton 14/3/2026 PSG 2-0 Liverpool 8/4/2026 Everton 2-0 Bunrley 3/3/2026 Manchester City 4-0 Liverpool 4/4/2026 Newcastle 2-3 Everton 28/2/2026 Brighton 2-1 Liverpool 21/3/2026

¿Cómo ver el Everton vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico España DAZN

Últimas noticias del Everton

David Moyes, Everton | NurPhoto/GettyImages

El Everton está atravesando un buen momento, con una sola derrota en sus últimos cinco partidos y un empate 2-2 frente al Brentford en su última presentación. El equipo dirigido por David Moyes apunta a sumar de a tres para escalar al sexto puesto de la tabla (está a un punto del Chelsea, para clasificarse a la Europa League) y sabe que un triunfo en el derbi puede acercarlo todavía más a esa zona.

El mediocampista James Garner aparece como uno de los jugadores destacados del equipo en la temporada, pero no le será facil el duelo en la mitad de la cancha, ante un Dominik Szoboszlai implacable. En cuanto al estado del plantel, Carlos Alcaraz es duda por molestias físicas y Jack Grealish está descartado por lesión en el pie.

La probable alineación del Everton contra el Liverpool (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Dwight McNeil; Beto.

Últimas noticias del Liverpool

Arne Slot, Liverpool | Nick Potts - PA Images/GettyImages

En la previa, Arne Slot puso en valor lo que significa este duelo. "Siempre es un partido muy especial", expresó el entrenador en conferencia de prensa. También señaló que el hecho de disputarse en el Hill Dickinson Stadium le agrega un componente adicional, al tratarse de una temporada particular para el club local.

El conjunto de Anfield llega luego de quedar eliminado en la Champions frente al PSG por un global de 4-0. En la Premier, viene de un triunfo frente al Fulham que le permitió sumar para mantener su lugar en la pelea por los primeros puestos. Slot destacó la respuesta de su plantel en una seguidilla exigente de partidos. "Muchos de mis jugadores batieron récords en términos de rendimiento, eso demuestra lo preparados que están", dijo.

En cuanto al plantel, el técnico confirmó que Alexander Isak está disponible luego de una larga ausencia, aunque aclaró que no está para disputar un partido completo. "Está cada vez más cerca, es importante tenerlo de vuelta", afirmó. La baja de Hugo Ekitike por lesión abre opciones en ataque, con variantes como Cody Gakpo o Federico Chiesa.

Slot también se refirió a la importancia de evitar errores en esta etapa del campeonato. "Si te dedicas a los partidos, nunca quieres cometer errores y buscas jugar de la mejor manera posible", sostuvo. Además, descartó que el desgaste de los últimos encuentros influya en el rendimiento del equipo para este compromiso.

La probable alineación del Liverpool contra el Everton (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Cody Gakpo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE