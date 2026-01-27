Fase final de la UEFA Champions League 2025/26: así quedaría la clasificación y los cruces según la IA

La fase de liga de la Champions League 2025/26 está a punto de concluir y hay mucho en juego para los participantes de toda Europa.

La tabla está muy igualada de cara a la jornada final, que se celebrará el miércoles 28 de enero. Los clubes compiten no solo por su pase a la fase eliminatoria, sino también por el pase directo a octavos de final si terminan entre los ocho primeros.

Solo cuatro clubes han sido eliminados por completo de la Champions League y dos tienen asegurada su plaza para octavos de final de cara a la octava jornada. El resto de equipos se juega mucho por el éxito continental.

Con la ayuda de la supercomputadora de Opta, que ha predicho la clasificación de la fase final de la liga después de la penúltima ronda de partidos, podemos proyectar cómo podría desarrollarse la fase eliminatoria y qué equipos se verán obligados a disputar los playoffs.

Así quedaría la tabla de la UEFA Champions League 2025/26

Hay algunas sorpresas en la clasificación de Opta tras los partidos finales del próximo miércoles, pero que el Arsenal lidere la clasificación no es una de ellas. Se espera que los Gunners consigan el máximo de puntos en la fase liguera, superando ligeramente la cuenta del Bayern Múnich, el único otro equipo que se ha clasificado para octavos de final.

El Liverpool y el Real Madrid se encuentran en posiciones privilegiadas tras sus contundentes victorias en la séptima jornada y se prevé que terminen tercero y cuarto respectivamente, mientras que el Barcelona y el Tottenham se perfilan para terminar justo por debajo. A pesar de que ambos se encuentran actualmente fuera de los ocho primeros, se ve venir que el Manchester City y el Atlético de Madrid se cuelen directamente en los octavos de final.

Esto significa que el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y el campeón del mundo, el Chelsea, tendrán que aceptar un puesto en los playoffs, al igual que el Inter, subcampeón de la temporada pasada. Entre los otros equipos notables que se espera que queden fuera de los ocho primeros puestos se encuentran el Newcastle, la Juventus, el Borussia Dortmund y el Napoli.

Eintracht Frankfurt, Villarreal, Slavia Praga y Kairat Almaty son los cuatro clubes que ya han sido eliminados y se prevé que a ellos se unan el PSV Eindhoven, el Benfica y el Ajax en las salidas anticipadas.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 21 23.86 2° Bayern Múnich 18 19.76 3° Liverpool 15 17.58 4° Real Madrid 15 16.44 5° FC Barcelona 13 15.55 6° Tottenham 14 15.49 7° Manchester City 13 15.32 8° Atlético de Madrid 13 15.20 9° Paris Saint-Germain 13 14.72 10° Sporting de Lisboa 13 14.57 11° Chelsea 13 14.41 12° Atalanta 13 14.27 13° Newcastle 13 14.01 14° Juventus 12 13.59 15° Inter de Milán 12 13.27 16° Borussia Dortmund 11 12.45 17° Bayer Leverkusen 9 10.77 18° Galatasaray 10 10.50 19° Qarabağ 10 10.30 20° Olympique Marsella 9 10.19 21° AS Mónaco 9 10.15 22° Olympiacos 8 9.46 23° Napoli 8 9.31 24° Athletic Club 8 9.16 25° PSV Eindhoven 8 8.99 26° Club Brugge 7 8.52 27° Copenhague 8 8.32 28° Union St. Gilloise 6 7.44 29° Pafos 6 7.36 30° Benfica 6 7.28 31° Ajax 6 7.27 32° Bodø/Glimt 6 6.60 33° Eintracht Frankfurt 4 5.24 34° Slavia Praga 3 4.35 35° Villarreal 1 1.96 36° Kairat Almaty 1 1.09

Así quedarían los cruces de los playoffs

Si se confirma la clasificación final de la supercomputadora de Opta, los partidos de la eliminatoria se desarrollarán como se ilustra a continuación.

Los emparejamientos de clubes contiguos en la tabla se enfrentarán a otros en otra posición de la clasificación. Por ejemplo, el PSG y el Sporting, que se prevé que terminen en noveno y décimo lugar, se enfrentarán a uno de los dos últimos: el Napoli o el Athletic Club, que se prevé que queden en los puestos 23 y 24. Estos partidos se decidirán por sorteo el 30 de enero.

Hay dos caminos en la eliminatoria: plata y azul. Siguiendo nuestro ejemplo anterior, si el PSG se enfrenta al Napoli por el camino plateado, el Sporting se enfrentaría al Athletic Club por el camino azul. Esto aseguraría que continúen en lados opuestos del sorteo.

Para el sorteo de octavos de final, los equipos también se clasifican por parejas. Por ejemplo, el Arsenal y el Bayern, que se prevé que terminen primero y segundo, respectivamente, se enfrentarán a uno de los ganadores de las dos eliminatorias de playoffs entre los equipos que terminaron del 15.º al 18.º puesto en la fase de liga: en este caso, el Inter, el Dortmund, el Galatasaray o el Bayer Leverkusen. Esto significa que los Gunners no podrán enfrentarse al Bayern hasta la final.

Así sería el camino plateado

Monaco (21) u Olympiacos (22) vs. Chelsea (11) o Atalanta (12)

Qarabağ (19) u Olympique Marsella (20) vs. Newcastle (13) o Juventus (14)

Napoli (23) o Athletic Club (24) vs. PSG (9) o Sporting (10)

Leverkusen (17) o Galatasaray (18) vs. Inter (15) o Borussia Dortmund (16)

Así sería el camino azul

Olympiacos (22) o Monaco (21) vs. Atalanta (12) o Chelsea (11)

Marseille (20) o Qarabağ (19) vs. Juventus (14) o Newcastle (13)

Athletic Club (24) o Napoli (23) vs. Sporting (10) o PSG (9)

Galatasaray (18) o Leverkusen (17) vs. Dortmund (16) o Inter (15)

Así serían los octavos de final del camino plateado

Barcelona (5) o Tottenham (6) vs. Chelsea (11), Atalanta (12), Monaco (21) u Olympiacos (22)

Liverpool (3) o Real Madrid (4) vs. Newcastle (13), Juventus (14), Qarabağ (19) u Olympique Marsella (20)

Manchester City (7) o Atlético de Madrid (8) vs. PSG (9), Sporting (10), Napoli (23) o Athletic Club (24)

Arsenal (1) o Bayern Múnich (2) vs. Inter (15), Dortmund (16), Leverkusen (17) o Galatasaray (18)

Así serían los octavos de final del camino azul

Tottenham (6) o Barcelona (5) vs. Chelsea (11), Atalanta (12), Monaco (21) u Olympiacos (22)

Real Madrid (4) o Liverpool (3) vs. Newcastle (13), Juventus (14), Qarabağ (19) u O. Marsella (20)

Atlético Madrid (8) o Manchester City (7) vs. PSG (9), Sporting (10), Napoli (23) o Athletic Club (24)

Bayern Múnich (2) o Arsenal (1) vs. Inter (15), Dortmund (16), Leverkusen (17) o Galatasaray (18)

Principales enfrentamientos en la ronda eliminatoria

Las proyecciones anteriores son un poco confusas, así que analizamos los posibles enfrentamientos clave que se podrían llegar a dar tanto en la ronda de playoffs de la Champions League como en los octavos de final.

Hay algunos duelos potenciales de peso en los playoffs. Según las proyecciones de Opta, el PSG se enfrentaría al Athletic Club o al Napoli, dos encuentros muy disputados. El gigante francés ya ha sido empatado por el primero en la fase de liga esta temporada, mientras que el campeón de la Serie A le pondría la vida muy difícil a los hombres de Luis Enrique.

El posible duelo entre el Chelsea y el Mónaco sería intrigante, al igual que un duelo entre alemanes entre el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund. El Inter vs. Galatasaray también tiene cierto prestigio.

Pero es en octavos de final donde llegan los verdaderos éxitos. El Chelsea se enfrentaría al Barcelona, ​​al que venció 3-0 en la fase liguera, o a su rival londinense, el Tottenham, si avanza. Otro posible duelo inglés entre el Liverpool y el Newcastle promete ser un espectáculo.

El Real Madrid y el Liverpool también podrían enfrentarse a una Juventus en resurgimiento bajo la dirección de Luciano Spalletti, lo que implicaría un viaje incómodo a Turín. El posible encuentro entre el PSG y el Manchester City, dos de los tres anteriores ganadores de la competición, sería emocionante.

No habría partidos fáciles ni para el Bayern ni para el Arsenal, con el Inter de Milán, finalista de la temporada pasada, en la contienda; es cierto que los Gunners acaban de vencer a los italianos por 3-1 en San Siro. El Clásico podría estar en juego si el Dortmund supera el playoff, mientras que es mejor evitar un viaje a Estambul.

