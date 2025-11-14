FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Mientras el fútbol masculino está en parón internacional por duelos de selecciones, el atractivo fútbol femenino español tendrá este fin de semana su décimoprimera jornada de la temporada de la Liga F.
El sábado se jugará el Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Real Madrid. A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido que puede ser decisivo en los objetivos de ambos equipos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino?
Ciudad: Barcelona, España
Fecha: sábado 15 de septiembre
Horario: 10:00 (Estados Unidos), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Olympic Montjuic
¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
DAZN USA
México
-
-
España
-
DAZN
Últimos 5 partidos del Real Madrid Femenino
Rival
Resultado
Competición
París FC
1-1 E
Champions League Women
Alhama
8-0 V
LaLiga F
Espanyol
1-0 V
LaLiga F
Levante
4-0 V
LaLiga F
PSG
2-1 V
Champions League Women
Últimos 5 partidos del Real Madrid Femenino
Rival
Resultado
Competición
Oud-Heverlee Leuven
3-0 V
Champions League Women
Deportivo La Coruña
8-0 V
LaLiga F
Real Sociedad
1-0 D
LaLiga F
Granada
2-0 V
LaLiga F
Roma
4-0 V
Champions League Women
Últimas noticias del FC Barcelona Femenino
El Barça hizo los deberes ante el Leuven, aunque no fue fácil y terminó 3-0. Ahora se le avecinan dos partidos muy comprometidos, ante el Real Madrid en la Liga F, y en la Champions League, ante el Chelsea en Stamford Bridge. Rafael Navarro dejó de ser el ayudante directo de Romeu en el banquillo del Barça para ejercer de seleccionador suizo. Pere Romeu dijo la víspera del Barça-Leuven que "tres partidos en nueve días es una locura, pero éstas pueden con todo".
Últimas noticias del Real Madrid Femenino
El técnico del Real Madrid femenino destaca la capacidad de adaptabilidad que tiene Linda Caicedo para jugar en diferentes posiciones. El director técnico del Real Madrid femenino, Pau Quesada, se refirió a la delantera Linda Caicedo, a quien le destacó su habilidad y capacidad de adaptación que tiene la colombiana para acomodarse dentro de la cancha, según las condiciones de cada encuentro, aportando significativamente al equipo. Las Vikingas suman un total de siete puntos en tres salidas en la Champions League Femenina, en la cual igualó ante el Paris RC y venció a equipos como el AS Roma de Italia y el PSG de Francia. Con siete unidades, el conjunto español se encuentra en la quinta casilla, en una tabla que comandan el Barcelona, OL Lyonnes y el Manchester United, con nueve puntos.
Posibles alineaciones
Real Madrid Femenino
Portera: Misa Rodríguez
Defensas: Navarro, Lakrar, Mendez, Holmgaard
Mediocampistas: Angeldahl, Dabritz, Weir
Delanteras: Feller, Redondo, Linda Caicedo
FC Barcelona
Portera: Catalina Coll
Defensas: Batlle, Paredes, Leon, Brugts
Mediocampistas: Bonmati, Putellas, Aleixandri
Delanteras: López, Pina, Graham Hansen
Pronóstico SI Fútbol
Las catalanas sacarán a relucir toda su jerarquía y aunque el Real Madrid les pone la cara en cada encuentro, ratificarán su liderazgo en LaLiga F.
FC Barcelona Femenino 3 - Real Madrid 1
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.