FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Mientras el fútbol masculino está en parón internacional por duelos de selecciones, el atractivo fútbol femenino español tendrá este fin de semana su décimoprimera jornada de la temporada de la Liga F.

El sábado se jugará el Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Real Madrid. A continuación les dejamos con la información necesaria para la previa de este partido que puede ser decisivo en los objetivos de ambos equipos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino?

Ciudad: Barcelona, España

Fecha: sábado 15 de septiembre

Horario: 10:00 (Estados Unidos), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Olympic Montjuic

Barcelona team entering into the field with the Rolling... | SOPA Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Madrid Femenino?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos - DAZN USA México - - España - DAZN

Últimos 5 partidos del Real Madrid Femenino

Rival Resultado Competición París FC 1-1 E Champions League Women Alhama 8-0 V LaLiga F Espanyol 1-0 V LaLiga F Levante 4-0 V LaLiga F PSG 2-1 V Champions League Women

Últimos 5 partidos del Real Madrid Femenino

Rival Resultado Competición Oud-Heverlee Leuven 3-0 V Champions League Women Deportivo La Coruña 8-0 V LaLiga F Real Sociedad 1-0 D LaLiga F Granada 2-0 V LaLiga F Roma 4-0 V Champions League Women

Últimas noticias del FC Barcelona Femenino

FC Barcelona Women v OH Leuven Women - UEFA Champions League Women | Soccrates Images/GettyImages

El Barça hizo los deberes ante el Leuven, aunque no fue fácil y terminó 3-0. Ahora se le avecinan dos partidos muy comprometidos, ante el Real Madrid en la Liga F, y en la Champions League, ante el Chelsea en Stamford Bridge. Rafael Navarro dejó de ser el ayudante directo de Romeu en el banquillo del Barça para ejercer de seleccionador suizo. Pere Romeu dijo la víspera del Barça-Leuven que "tres partidos en nueve días es una locura, pero éstas pueden con todo".

Últimas noticias del Real Madrid Femenino

Real Madrid Women v Paris FC Women - UEFA Champions League Women | Soccrates Images/GettyImages

El técnico del Real Madrid femenino destaca la capacidad de adaptabilidad que tiene Linda Caicedo para jugar en diferentes posiciones. El director técnico del Real Madrid femenino, Pau Quesada, se refirió a la delantera Linda Caicedo, a quien le destacó su habilidad y capacidad de adaptación que tiene la colombiana para acomodarse dentro de la cancha, según las condiciones de cada encuentro, aportando significativamente al equipo. Las Vikingas suman un total de siete puntos en tres salidas en la Champions League Femenina, en la cual igualó ante el Paris RC y venció a equipos como el AS Roma de Italia y el PSG de Francia. Con siete unidades, el conjunto español se encuentra en la quinta casilla, en una tabla que comandan el Barcelona, OL Lyonnes y el Manchester United, con nueve puntos.

Posibles alineaciones

Real Madrid Femenino

Portera: Misa Rodríguez

Defensas: Navarro, Lakrar, Mendez, Holmgaard

Mediocampistas: Angeldahl, Dabritz, Weir

Delanteras: Feller, Redondo, Linda Caicedo

FC Barcelona

Portera: Catalina Coll

Defensas: Batlle, Paredes, Leon, Brugts

Mediocampistas: Bonmati, Putellas, Aleixandri

Delanteras: López, Pina, Graham Hansen

Pronóstico SI Fútbol

Las catalanas sacarán a relucir toda su jerarquía y aunque el Real Madrid les pone la cara en cada encuentro, ratificarán su liderazgo en LaLiga F.

FC Barcelona Femenino 3 - Real Madrid 1

