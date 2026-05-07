Federico Valverde no estará en el Clásico ante el Barcelona

Horas de caos se viven al interior del Real Madrid. Si no bastaba con el presente deportivo del club, mismo que está por los suelos, ahora la parte disciplinaria dentro del equipo se ha roto. Más de un conflicto entre jugadores, cuerpo técnico e incluso miembros del staff se ha ventilado en las últimas horas.

El más reciente de ellos fue la agresión de Aurelien Tchouameni a Federico Valverde. El francés propinó un golpeó al charrúa luego de dos días de conflictos entre ambos. El mismo ha cobrado factura inmediata, pues se entiende que el capitán del cuadro de la casa blanca no será elegible este fin de semana.

El cuerpo médico del Real Madrid ha recomendado al cuerpo técnico del club descartar a Federico Valverde para el cotejo en contra del Barcelona. Se reporta que el jugador sufrió más daño de lo rumorado en las últimas horas luego del puñetazo sufrido por parte de Tchouameni.

Además de una herida que requiere de reposo para cicatrizar al cien por ciento, el jugador sufrió daño en la cabeza. Se reporta que Federico quedó incluso noqueado tras el impacto de Aurelien por lo que los médicos entienden que el jugador debería pasar por una especie de protocolo de conmoción.

Espanyol v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Ahora mismo el Real Madrid no ha externado una postura al respecto. Ni sobre el conflicto de los jugadores, ni tampoco sobre el estado de salud de su capitán. Sin embargo, se entiende que es casi un hecho que Valverde no tendrá actividad el día domingo en el Camp Nou en la noche final para intentar ganar LaLiga.

Ajeno a su estado de salud, se entiende que los dos jugadores están en vías de un castigo deportivo. Por lo que, la mesa está servida para que el charrúa no juegue el próximo domingo.