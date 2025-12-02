Ferland Mendy vuelve a lesionarse y aumenta la preocupación en el Real Madrid

Ferland Mendy no está teniendo a la suerte de su lado en este 2025. Tras siete meses de ausencia, el francés se ha vuelto a lesionar, según informó el Real Madrid en sus redes sociales.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución", planteó el comunicado oficial del club con el parte médico correspondiente.

Parte médico de Mendy.

El francés se pierde el duelo de este miércoles ante el Athletic, el Celta, el Alavés y el Sevilla por LaLiga, y además el partido de la próxima semana ante el Manchester City por la Champions League, no volviendo a jugar hasta el inicio del 2026.

Ante el Olympiakos, en Atenas, Ferland Mendy había vuelto a jugar con el Real Madrid tras 214 días de lesión y Xabi Alonso alabó su actuación en la rueda de prensa posterior al 4-3 a favor.

Disputó los 90 minutos (obligado por las bajas del equipo) y firmó un partido de enorme solvencia: solo falló dos de los 48 pases que intentó, alcanzando un 96% de acierto. Sumó dos intercepciones, ganó cuatro duelos y completó dos regates

Su último partido, antes del disputado en Grecia, había sido el 26 de abril de 2025, en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona, donde solo estuvo once minutos antes de caer lesionado.

“Me dejó un muy buen sabor de boca en Atenas porque, hasta el otro día, era el primer partido desde que estamos nosotros que jugábamos con Ferland. Le había visto mucho, sabía de sus cualidades y, tras una larga lesión, era una incógnita. No sabíamos hasta qué punto iba a poder estar compitiendo y compitió muy bien. Tuvo que jugar los 90 minutos por las circunstancias de las lesiones y eso denota el grado de competitividad que tiene. Es un gran defensor que te da mucha estabilidad y seguridad. Su regreso es una muy, muy buena noticia”, había dicho Xabi analizando el presente inmediato del francés.

