Fermin le dice no al Chelsea y se quedará en el Barcelona

El mediocampista Fermín López, de 22 años, ha confirmado su decisión de permanecer en el FC Barcelona, poniendo fin a los rumores que lo vinculaban con un posible traspaso al Chelsea.



El club inglés ofertó oficialmente €40 millones, prometiéndole un rol protagónico bajo la dirección de Enzo Maresca y un notable aumento salarial, pero la propuesta quedó muy lejos de la valoración exigida por el Barça

✅ Fermín toma la decisión de quedarse en el Barça y no aceptar la oferta del Chelsea. Flick respira tranquilo



Fermín toma la decisión de quedarse en el Barça y no aceptar la oferta del Chelsea. Flick respira tranquilo

Desde el inicio de las negociaciones, la directiva catalana, el entrenador Hansi Flick y el director deportivo Deco dejaron claro que no querían desprenderse de López, fijando incluso una cláusula que ronda entre los €60 y €90 millones según distintas fuentes.



A pesar de la presión de mercado y la necesidad de aliviar restricciones financieras, el club mantuvo una postura firme en retener al talentoso jugador formado en La Masia.

Fermín, por su parte, no solo se mostró reacio al cambio; también aprovechó el espacio de reflexión para reunirse con Deco y reafirmar su compromiso con el proyecto blaugrana. En paralelo, el Barcelona continúa recalificando su imagen competitiva, y la continuidad del joven mediocampista resulta clave para su estructura futbolística y proyecta un mensaje de estabilidad y fidelidad al vestuario.

Con la ventana de transferencias cerrando en los próximas horas, esta novela ha llegado a su fin con un final favorable al Barça, que recupera al canterano para afrontar los próximos desafíos en LaLiga y competencias europeas. Fermín López seguirá siendo parte del plan de Flick, con la confianza intacta de que seguirá creciendo y ayudando al equipo.