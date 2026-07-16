Fernando Gorriarán rompe el silencio sobre la posible salida de Ángel Correa

Para nadie es un secreto que Ángel Correa está haciendo todo lo posible para salir de Tigres como de la Liga MX. Antes esta situación, el capitán del cuadro de la UANL, Fernando Gorriarán rompió el silencio previo al inicio del torneo.

'DECLARACIONES DEL JUGADOR FERNANDO GORRIARÁN'



“Lo que le puedo decir a la gente es que este equipo va a competir, sabemos la magnitud de lo que significa Ángel, yo me llevo un gran amigo”, expresa. @RickyOlivaresV pic.twitter.com/IuGJM6kz1u — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 15, 2026

Todos acá sabemos de de la calidad de Ángel, sin duda que es un clase A, él sabe, he tenido una conversación con él, somos compañeros de habitación, entonces hemos hablado mucho en la pretemporada, en todo, cómo se sentía, cómo lo veía, qué opinión tenía yo sobre la situación, él me planteó su opinión, obviamente que eso va a quedar en privado; pero bueno, la idea es esa, el que no se sienta la falta de Ángel, es buscar la manera de potenciar a a todos los jugadores que tenemos en el plantel. Fernando Gorriarán

Sobre la decisión de su compañero de salir de Tigres, el charrúa entiende que son decisiones personales a las cuales se les debe de dar el máximo respeto.

Es un tema muy delicado. La verdad quiero ser lo más cuidadoso posible, que no haya malentendidos. Lo que sí puedo decirle a la gente es que este equipo va a competir sea el nombre que esté. Cada jugador defenderá el escudo de la manera que lo hemos hecho en este tiempo. Sabemos la magnitud y lo que significa Ángel, por calidad, nombre y persona. Me llevo un gran amigo, firmé una gran familia detrás que lo acompaña. Son decisiones que la vida y el futbol te hace tomar y quizás él en su momento saldrá a dar explicaciones. Mi responsabilidad es encargarme del plantel que va a competir ahora y tengo confianza en mis compañeros para dar una buena imagen. Fernando Gorriarán

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Gorriarán cerró hablando sobre Juan Brunetta, otro jugador que también suena para salir de Tigres, pero que por ahora, no tiene nada definido.

Se lo he dicho a Juan, la verdad que a Juan (Brunetta) lo veo muy bien y hacía tiempo y años que lo conozco y no lo veía tan bien como él está ahora, entonces creo que es momento de arroparlo, de quizás no tampoco ponerle la responsabilidad sólo, sino la responsabilidad de todo el equipo, pero sí acompañarlo a él, a Rodri, a Dieguito. Fernando Gorriarán