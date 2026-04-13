Ferran Torres apunta al once titular de cara al partido frente al Atlético de Madrid

En el derbi ante el Espanyol, Ferrán Torres dejó atrás una extensa sequía goleadora y volvió a demostrar su rendimiento en el área rival; marcó un doblete que encaminó la contundente victoria del FC Barcelona y lo reposicionó dentro de la consideración del entrenador Hansi Flick.

Después de 14 partidos sin convertir -no marcaba desde el 31 de enero en Elche-, el delantero blaugrana cortó la sequía en el momento más delicado de la temporada. Con este gol, ya suma 13 en LaLiga y 18 en la temporada, en una actuación que no pasó desapercibida. El técnico alemán valoró especialmente la intensidad y el estado físico del atacante, destacando su evolución reciente. “Me alegro por Ferran. Lo veo entrenando bien. Todos los delanteros necesitan marcar”, expresó después del partido.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Hansi Flick was very satisfied with the performance of Ferran Torres last night, he might decide to start him vs Atlético Madrid now!



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Una remontada que exige respuestas

En esa misma línea, y tras la derrota por 0-2 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid, el conjunto catalán está obligado a revertir la serie en el Metropolitano.

FC Barcelona v RCD ESpanyol - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Por ende, dentro del cuerpo técnico consideran que el crecimiento de Ferran puede ser clave en un contexto donde el equipo necesita soluciones ofensivas y remontar un resultado que podría situarlos dentro de los cuatro mejores del continente, a consciencia de que los dirigidos por Diego Simeone están decidios a mantener o ampliar el marcador frente a su gente y darle un cierre definitivo a la serie.

Por lo tanto, la decisión sobre quién liderará el ataque se vuelve determinante. La falta de contundencia en el área rojiblanca en el primer partido dejó en evidencia la necesidad de variantes en el sistema táctico del Barcelona y el delantero aparece como una respuesta concreta a ese problema; su actuación ante el Espanyol fue una señal clara de que puede ser un factor diferencial en partidos de necesidad.

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