Ferran Torres es baja para el partido entre el FC Barcelona y el Girona

El FC Barcelona afronta el derbi sabatino ante el Girona con serios problemas en la enfermería, donde también se encuentra Ferran Torres.

En efecto, Hansi Flick deberá reestructurar su once por las múltiples bajas, incluyendo ahora la del ex atacante del Valencia y Manchester City, quien regresó del parón de selecciones con molestias musculares, las cuales le impidieron entrenar este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. De hecho, el propio club confirmó en un comunicado que el futbolista de 25 años será baja “por precaución” debido a una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

La buena noticia para el entrenador alemán del Barça es la recuperación de Lamine Yamal y Fermín López, que completaron la sesión con normalidad y se espera que reciban el alta médica para el encuentro versus Girona en Montjuic. Según Mundo Deportivo, también debería estar en la alineación blaugrana, Pedri, que el jueves trabajó en el gimnasio con un plan específico a raíz de la sobrecarga de partidos que lleva en este comienzo de campaña.

Comunicado médico❗



𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 será baja para el partido contra el Girona por precaución, debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió durante el parón de selecciones pic.twitter.com/1WarCo4lxF — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2025

¿Qué otros futbolistas del Barcelona no estarán contra el Girona?

Las ausencias en el Barcelona siguen siendo numerosas, recordando que Robert Lewandowski continúa de baja tras sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo durante su concentración con Polonia; una lesión que lo mantendrá fuera de los terrenos varias semanas.

Por su parte Dani Olmo, con molestias en el sóleo, tampoco podrá jugar frente a los gerundenses, mientras que Gavi y Ter Stegen se encuentran recuperándose de operaciones de rodilla, y Joan García aún está en proceso de rehabilitación, luego de ser intervenido del menisco.

Otro caso que preocupa en la entidad azulgrana es el de Raphinha, quien sigue sin entrenar con el grupo por unas molestias en el bíceps femoral derecho, originando que Flick decida no arriesgarlo y lo reserve para los próximos compromisos ante Olympiacos en la Champions League y el Real Madrid en el Clásico liguero.

Ante dicha situación, el cuerpo técnico culé ha optado por reforzarse con jóvenes futbolistas del filial como Dro, Toni Fernández, Jofre Torrents, Juan Hernández y Xavi Espart, igual que los porteros Diego Kochen y Eder Aller.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp