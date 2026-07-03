Fidel Ambriz augura un futuro promisorio para Gilberto Mora

La selección mexicana va en vías de firmar la mejor Copa del Mundo de su historia. El cuadro nacional ha formado uno de los mejores juegos de conjunto de todo el Mundial. Sin embargo, hay un nombre que está brillando con luz propia, Gilberto Mora, quien fue calificado por su ex compañero en el 'Tri', Fidel Ambriz, como un talento "tocado".

¡ELOGIOS PARA MORITA! 🥹



El mediocampista rayado destacó el rendimiento del joven seleccionado que ha robado miradas con sus actuaciones en el Mundial#MT2026



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Yo creo que es uno de esos jugadores que son tocados. Por su corta edad y la corta trayectoria que tiene, son distintos y todo el mundo lo nota. Si sigue llevando su carrera como hasta ahora, seguramente llegará muy lejos. Fidel Ambriz

El jugador de Monterrey, quien fue parte del equipo de sparrings de México previo al Mundial, considera que la selección tiene los enteros para ser incluso campeones del mundo.

La verdad los he visto muy, muy bien. Como mexicanos nos da mucho gusto ver a la selección en la máxima fiesta del futbol. Que lleven cuatro partidos sin recibir gol es algo que nunca se había logrado. Creo que se ha visto una gran solidez defensiva y ahora estamos a un partido del famoso quinto partido, que ahora sería el sexto, los cuartos de final. Pero creo que deben ir partido a partido y tienen todo para avanzar. Fidel Ambriz

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Para concluir, el mediocentro dejó en claro que trabajará este semestre con el fin de regresar a la selección y ser parte del ciclo rumbo al 2030.

Es un sueño que tengo: regresar a la Selección. Pero primero hay que hacer bien las cosas aquí en Rayados. Creo que con este cuerpo técnico todos vamos a buscar nuestra mejor versión, no solo yo, sino todo el plantel. Si al equipo le va bien, individualmente también nos puede ir mejor. Lo importante es pensar primero en el grupo; lo individual llegará solo. Fidel Ambriz

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