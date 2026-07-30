FIFA alista sanciones en contra de la selección de Argentina

La selección de Argentina se quedó corta en la Copa del Mundo. El cuadro albiceleste llegó al Mundial con el fin de mantener su corona de campeón. Si bien es cierto que han llevando hasta la final, el cuadro de Lionel Scaloni no pudo derrotar en dicho cotejo a su similar de España.

El camino fue complejo y ruidoso para el cuadro argentino. Tanto en lo deportivo como en lo extra cancha. Siendo el caso, la FIFA ha abierto una investigación en contra de la albiceleste debido a un par de capítulos en los cuales fueron superados por la euforia.

El primero se dio en el cotejo mano a mano en contra de Inglaterra. Ese cotejo tiene una carga histórica extra cancha por temas sociales. Una vez que la Argentina derrotó a la isla del fútbol, los argentinos, más en claro Giovani lo Celso, celebró con una manta con el mensaje "las Malvinas son argentinas."

Cabe recordar que la FIFA prohíbe de forma absoluta promover mensajes de índole político y religioso. Es casi seguro que llegará una sanción en contra del jugador, aunque, basado en precedentes recientes posiblemente será financiera.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

De la misma forma, el máximo organismo del fútbol ha informado que se ha abierto una carpeta en contra de jugadores y miembros del staff por lo sucedido durante la final. Más de uno agredió con golpes de forma severa a jugadores de la selección de España tras el final del partido resultado de la frustración por la derrota.

A diferencia de lo sucedido con lo Celso, es muy posible que las sanciones sí giren en torno a lo deportivo. Tanto las sanciones de la semifinal como las de la final se anunciarán en los siguientes días una vez que el comité haya llegado a una conclusión, lo cual podría ser en semanas.

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