Finn Jeltsch entra en el radar del FC Barcelona y del Real Madrid

Finn Jeltsch, central alemán de 20 años, fue observado en directo por un representante del FC Barcelona durante el partido que el Stuttgart disputó ante el Viking Stavanger por la UEFA Champions League, el pasado miércoles 9 de septiembre.

Según la información que publicó Sky Sport, también hubo presencia de un ojeador del Inter de Milán en aquel encuentro. Jeltsch fue titular en el triunfo 3-1 del conjunto alemán y su rendimiento volvió convirtirlo en uno de los defensores más observados de Europa

🚨 German centre-back Finn Jeltsch has sparked interest from Europe's top clubs with his performances at VfB Stuttgart. During the Champions League match against Viking Stavanger, scouts from FC Barcelona and Inter Milan were among those in the stands. [@SkySportDE] pic.twitter.com/GxsUXd1QCX — barcacentre (@barcacentre) October 2, 2026

El Real Madrid también lo tiene en el radar

Aún así, el interés no se limita al Barcelona. El nombre de Jeltsch ya había sido relacionado con el Real Madrid, que estaría siguiendo su progresión como una alternativa de futuro para la defensa. El contexto del equipo de José Mourinho puede favorecer esta posibilidad, ya que Antonio Rüdiger termina su contrato con el club al final de la actual temporada.

En el caso del conjunto catalán, la búsqueda de un central joven tampoco es nueva y la posición había sido una de las prioridades del mercado durante el último periodo de fichajes.

El Stuttgart lo protege con contrato hasta 2030

Pese al interés, Jeltsch tiene contrato con el Stuttgart hasta el 30 de junio de 2030, un vínculo que coloca al club alemán en una posición favorable ante cualquier posible negociación. Su valor de mercado ronda actualmente los 45 millones de euros, una cifra que refleja el crecimiento que experimentó durante los últimos meses.

Además, el defensor también atraviesa un momento importante a nivel internacional: Jürgen Klopp lo convocó por primera vez a la selección mayor de Alemania para la fecha de la UEFA Nations League 2026/27. Aunque todavía no había debutado al momento de la convocatoria, su inclusión confirmó el salto que protagonizó desde las categorías juveniles.

Una irrupción que aumenta la competencia

Con el Barcelona, el Real Madrid y el Inter entre los principales interesados, varios clubes de la Premier League, como el Manchester United, el Liverpool y el Arsenal, además del Bayern Múnich y la Juventus, también aparecen entre los equipos que siguen de cerca la progresión del defensor alemán.

VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | DeFodi Images/GettyImages

Ante este escenario, el Stuttgart tiene por delante el desafío de proteger a una de sus grandes apuestas. Por ahora no existe una negociación formal por el central, pero la creciente cantidad de ojeadores que siguen su rendimiento anticipa que su nombre puede ganar todavía más protagonismo en los próximos mercados.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES