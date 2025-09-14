Flick busca la fórmula sin Frenkie de Jong ni Lamine Yamal para llevarse los tres puntos vs Valencia

El FC Barcelona afronta esta noche un desafío mayúsculo en casa contra el Valencia. Las lesiones de dos piezas capitales como Frenkie de Jong y Lamine Yamal obligan a Hansi Flick a reinventar su plan de juego frente al conjunto che, en un duelo clave para mantener el pulso por el liderato. El técnico alemán ya demostró la pasada temporada que sabe manejar contextos de urgencia, cuando ambos futbolistas coincidieron sin minutos frente al Atlético de Madrid en la jornada 18. Ambos jugadores coincidieron con molestias.

En aquella ocasión, Flick sorprendió con un doble pivote formado por Marc Casadó y Pedri, que dio al equipo equilibrio en la base de la jugada. Raphinha se desplazó a la banda derecha para ocupar el espacio de Lamine Yamal, mientras que Fermín López actuó desde la izquierda. Gavi, hoy también lesionado, ocupó la mediapunta para aportar intensidad y llegada.

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El escenario actual invita a una solución similar, con la diferencia de que Dani Olmo, ya plenamente recuperado de su lesión, podría ser la pieza encargada de ejercer en la mediapunta. Su capacidad creativa y su versatilidad lo convierten en un recurso de lujo para Flick, que necesita mantener la chispa ofensiva pese a las bajas.

La apuesta por Casadó y Pedri en la sala de máquinas, unida a la experiencia de Raphinha y la frescura de Fermín, apunta a ser la receta provisional del Barça. Flick busca equilibrio, trabajo colectivo y, sobre todo, no perder identidad en medio de la adversidad.