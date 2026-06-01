Flick da luz verde y Bernardo Silva se perfila como una de las prioridades del FC Barcelona

De cara a la próxima temporada, Bernardo Silva emerge otra vez como una oportunidad de mercado atractiva para el proyecto deportivo del FC Barcelona encabezado por Hansi Flick.

El entrenador alemán considera que el perfil del portugués encaja perfectamente en su idea futbolística; Bernardo representa una alternativa capaz de aportar jerarquía inmediata a un plantel que busca mantener su competitividad tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.

🚨 JUST IN: Bernardo Silva already has an agreement with Barça, and Hansi Flick has already given the green light for his signing on one condition.



There must first be departures.



— @esport3 pic.twitter.com/8AxNayLcTy — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 1, 2026

Un viejo deseo que podría hacerse realidad

Durante la etapa de Xavi Hernández en la conducción del equipo, el nombre de Silva apareció repetidamente entre los objetivos prioritarios del club catalán. Sin embargo, la dirigencia del Manchester City nunca facilitó una salida y el jugador continuó siendo una pieza importante dentro del esquema de Pep Guardiola.

Ahora, después nueve temporadas en Inglaterra, el portugués finalizó su vinculo con el conjunto inglés y se encuentra ante la posibilidad de iniciar un nuevo desafío profesional. Además, su predisposición a reducir considerablemente sus pretensiones salariales fortalece las opciones de una operación que, hasta hace poco, parecía inalcanzable para la realidad económica de la dirigencia azulgrana.

Aún así, la llegada del jugador todavía depende de varios movimientos; entre ellos, la dirección deportiva culé necesita liberar espacio en el plantel y ajustar la masa salarial antes de avanzar de manera definitiva.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

No obastante, la voluntad del propio Bernardo juega a favor del Barcelona ya que según distintas informaciones surgidas en España, el futbolista también mantiene al club catalán como prioridad pese al interés de otros equipos importantes del continente.

En esa línea, el portugués aportaría un perfil difícil de encontrar en el mercado. Debido a su versatilidad puede desempeñarse como interior, mediapunta, extremo o incluso retrasar su posición en el mediocampo. A eso se suma una notable regularidad física, un aspecto que refuerza su atractivo para un Barcelona que busca experiencia, talento y confianza en un mismo futbolista.

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