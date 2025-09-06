El parón de selecciones ya empieza a pasar factura en el vestuario del FC Barcelona. Hansi Flick, que prepara el próximo compromiso liguero ante el Valencia el 14 de septiembre, deberá afrontar el duelo con bajas confirmadas y la incertidumbre sobre otros dos jugadores clave.

Alejandro Balde y Gavi no llegarán al choque. El lateral sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará unos días fuera, mientras que el centrocampista andaluz arrastra un golpe en la rodilla que le impedirá estar disponible. Dos ausencias seguras que condicionan el plan de trabajo del entrenador alemán.

Rayo Vallecano v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

A estas malas noticias se suma la preocupación por Frenkie de Jong. El mediocampista neerlandés tuvo que abandonar la concentración de su selección tras el encuentro frente a Polonia. Aunque las molestias en el glúteo no parecen graves, la federación de Países Bajos decidió liberarlo antes del segundo compromiso contra Lituania. Ronald Koeman reconoció que prefirió no arriesgar y lo reemplazó en los últimos minutos del partido. El jugador ya está en Barcelona y se evaluará su evolución durante los próximos días.

La otra duda es Lamine Yamal. El joven extremo, que ya había sufrido problemas lumbares tras el partido ante el Rayo Vallecano, volvió a sentir algunas molestias durante la concentración con España. El cuerpo técnico de Luis de la Fuente optó por darle descanso en la recta final del encuentro disputado en Sofía. Desde la selección transmiten calma, asegurando que no se trata de nada serio, aunque la preocupación es inevitable en el club.

Con este panorama, Flick encara la preparación del primer partido en casa de la temporada, que todo apunta se disputará en el Estadi Johan Cruyff, con más interrogantes de los que habría deseado.