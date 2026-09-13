El Barcelona goleó, como lo viene haciendo desde el inicio de la temporada, pero esta vez el partido pudo convertirse en un baldazo de agua fría. El 4-2 contra el Levante terminó con otra victoria para los dirigidos por Hansi Flick, que llegaron a estar 3-0 arriba y luego vieron cómo los Granotas se acercaban con dos goles. El DT alemán celebró los tres puntos, aunque reconoció algunos aspectos que no le gustaron del rendimiento de su equipo.

Flick incluso asumió la responsabilidad por uno de los tantos recibidos. Xavi Espart había pedido el cambio debido a unas molestias mosculares, pero el cuerpo técnico decidió esperar antes de realizar la modificación. "El primer gol que encajamos fue culpa mía. Queríamos hacer el cambio y Espart lo había pedido, aunque decidimos esperar. Estoy contento, ganamos y tuvimos un gran inicio de partido", dijo el entrenador.

El técnico consideró que el encuentro sirve como aprendizaje para un Barça que todavía tiene margen para crecer. También recordó que el Levante llevaba ocho partidos sin perder como local y destacó la dificultad que presentó el rival durante la segunda mitad. "No fue fácil, aunque parece fácil. Al final, tenemos que sufrir y existen situaciones en las que debemos hacerlo mucho mejor. Sobrevivir en este tipo de partidos también es mejorar", expresó Flick.

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El alemán insistió en que su equipo todavía no alcanzó su mejor versión y remarcó la necesidad de mantener el rendimiento durante todo el encuentro. El 3-0 no hizo más que incrementar la insistencia del Levante que consiguió acercarse en el marcados y, por eso, los culés tuvieron que trabajar hasta que Karim Adeyemi convirtió el cuarto tanto. "En cada partido pasa lo mismo, si no das el cien por cien pueden pasar cosas como estas. Sobrevivimos", señaló Flick.

El DT, justamente, elogió a Adeyemi, quien ingresó y convirtió el 4-2 que terminó de resolver el partido. Flick conoce al delantero desde hace años y destacó su actitud después de entrar al campo. "Cuando está centrado, Adeyemi es un jugador fantástico. Por eso decidimos traerlo aquí. Lo conozco desde hace años y sé qué nos puede dar", afirmó.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Clive Brunskill/GettyImages

Anthony Gordon, por su parte, recibió el respaldo de Flick a pesar de quue todavía no consiguió marcar. El técnico valoró su trabajo con la pelota y su participación en el funcionamiento del equipo. "Nos da mucho, se asocia bien y nos ayuda a mantener la posesión. Estoy muy feliz. Es delantero, tiene ocasiones y quiere marcar. Ojalá sea pronto", comentó.

El próximo desafío será en casa por LaLiga, contra el Racing de Santander que ascendió esta temporada y viene de ganarle 2-1 al Alavés.