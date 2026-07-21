Florentino Pérez cambia de opinión sobre Rodri y el Real Madrid busca el fichaje del año

Rodri fue la gran figura de España en el Mundial 2026. El mediocampista del Manchester City fue el director de una orquesta muy bien afinada que consiguió su segunda Copa del Mundo. Gracias a su gran actuación con la Furia Roja, el futbolista de 30 años ganó el Balón de Oro, galardón que lo distinguió como el jugador más valioso de la competencia.

El futuro del futbolista español sigue sin definirse. De acuerdo con los reportes recientes, Rodri no renovará su contrato con el Manchester City a pesar de haber recibido una "megaoferta" para extender su vínculo con la institución.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

En este contexto, el jugador ha sido ligado con el Real Madrid durante varios meses, aunque el club no habría iniciado conversaciones por él debido a la negativa de Florentino Pérez, presidente del equipo.

Según un reporte del periodista Matteo Moretto, la postura de Florentino habría cambiado en las últimas horas tras la gran actuación de Rodri en el Mundial y los merengues considerarían seriamente la posibilidad de fichar al español en esta ventana de transferencias.

El Real Madrid ya cuenta con el visto bueno de Rodri y, desde el punto de vista contractual, las partes ya están muy cerca.



Florentino Pérez se muestra ahora mucho más abierto a la posibilidad de ficharlo.



Todavía no hay ninguna negociación en curso con el Manchester City. https://t.co/NDbDbwOHOs — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

Esta información revela que el mediocampista le habría dado su visto bueno al club merengue para avanzar con las negociaciones y vestirse de blanco este merengue. No obstante, Moretto señala que todavía no ha habido conversaciones entre el Real Madrid y el Manchester City por el traspaso de Rodri.

¿Cuándo termina el contrato de Rodri con el Manchester City?

Rodri fichó con el Manchester City en julio de 2019 y llegó procedente del Atlético de Madrid. Bajo las órdenes de Pep Guardiola, el volante creció como futbolista y ganó 14 títulos, incluyendo cuatro campeonatos de la Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes. Asimismo, fue ganador del Balón de Oro 2024.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El contrato de Rodri con el Manchester City llegará a su fin en junio de 2027 y según las versiones cercanas al jugador, el jugador rechazó renovar. En este sentido, el Real Madrid tendría una oportunidad de oro para fichar a un jugador de clase mundial por una cifra inferior a los 50 millones de euros.