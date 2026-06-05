Florentino Pérez: "El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador"

Florentino Pérez acudió a Horizonte, de Iker Jiménez para seguir lanzando promesas de campaña y tratar de continuar en el cargo de la presidencia del Real Madrid y ha confirmado los fichajes de José Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero no solo eso, también soltó una bomba y ha dicho que habrá más fichajes en otras líneas del campo.

Además, sin dar nombres afirmó que pagará más de 150 millones de euros por un fichaje galáctico que es parte de un club de Champios League, pero no de la Premier League.

Solo se ha hablado de Mourinho y de Konaté, ahora voy a hablar de Dumfries. Es un lateral derecho muy bueno. Esos tres ya los adelanto, pero vamos a tener fichajes en muchos otros sitios. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador, que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un jugador en toda su historia. 150 millones, por lo menos. Por un jugador. Ya se enterarán. No puedo dar la pista. Le doy lo que vamos a hacer el martes Florentino Pérez.

Pérez prepara un fichajazo sorpresa y descarta a candidatos

Florentino Pérez desvela que el próximo martes lanzará la mayor oferta de la historia del Real Madrid 💥



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Florentino ha adelatado que el próximo martes hará una oferta de al menos 150 millones de euros por un jugador de mediocampo hacía arriba de un equipo de Champions League, pero ya descartó algunos nombres, entre los que negó fueron Harry Kane, Jeremy Doku, Michael Olise y Erling Haaland.

¿Qué va a pasar con Haaland? Florentino Pérez responde



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"No es Olise. No es Doku. Si vamos a hacer una oferta importante de 150 millones, por lo menos... Si ahora acabamos de fichar a dos defensas. Ahora, lo suyo es que sea de la media para arriba. Tenemos muchos, pero el Madrid es el Madrid. No es Haaland. Lo primero que haremos es hablar con el club. No lo que hace este señor, que es hablar con Haaland. Que dice el padre que es mentira, la representante que es mentira, el club es mentira", indicó.

Yo creo que no hay nadie en el mundo que no sepa que si yo sigo presidente van a jugar los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid. Vamos a hacer una gran oferta por un jugador de un equipo que juega la Champions. No es de la Premier League. Y galáctico total Florentino Pérez.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Florentino Pérez says he will make a bid of €𝟏𝟓𝟎𝐌 for a 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 next 𝐓𝐔𝐄𝐒𝐃𝐀𝐘 🤯



Pérez: "I'm going to make an offer of €150M for a great player from a Champions League team on Tuesday. It will be a 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗… pic.twitter.com/WrX1mVCfHN — 433 (@433) June 4, 2026

Con esas pistas, todo apunta a que podría tratarse de un jugador del Paris Saint-Germain, más con las buenas relaciones que ahora tiene el expresidente blanco con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Por lo tanto, Vitinha, Joao Neves o Desiré Doue parecen los nombres más probables para esa superoferta.

José Mourinho llegará para la temporada 2026-27

Florentino Pérez habla sobre Mourinho: " Va a venir al Real Madrid la temporada que viene"



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Florentino Pérez anunció el inminente regreso de Mourinho como parte de su campaña de reelección. El dirigente español dejó claro que el técnico portugués es el sucesor de Álvaro Arbeloa, y la presentación oficial tendrá lugar si gana las elecciones del domingo 7 de junio.