Florentino Pérez insiste en el fichaje de Olise pese a la firme postura del Bayern Múnich

Aunque la salida de Michael Olise del Bayern Múnich parece una operación extremadamente complicada para el Real Madrid, el francés continúa siendo una prioridad para Florentino Pérez, que pretende volver a la carga por su fichaje una vez que finalice el Mundial.

Consolidado como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la escena internacional, el delantero de 24 años se convirtió en una pieza fundamental del conjunto alemán y de la selección de Francia; su capacidad para jugar por ambas bandas y su facilidad para generar goles y asistencias reforzaron aún más su valoración deportiva en la última temporada.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

El deseo de Florentino Pérez

Desde hace tiempo, el reelecto presidente merengue busca incorporar una nueva figura ofensiva capaz de liderar el proyecto madridista durante la próxima década. En ese contexto, Olise encaja perfectamente en el perfil de futbolista joven, mediático y con margen de crecimiento que tanto seduce a la dirigencia.

Aún así, el principal obstáculo es la postura del Bayern Múnich, que considera al francés una pieza estratégica para su planificación deportiva y no tiene intenciones de considerar una hipotética venta. Incluso trasmitieron en varias oportunidades que no contemplan desprenderse del francés, independientemente de la magnitud de la oferta.

Olise tiene contrato con el club alemán hasta junio de 2029, luego de haberse incorporado al equipo en el mercado de pases de verano de 2024. Además, su vínculo no contempla una cláusula de rescisión, un detalle que complica cualquier intento de negociación. De hecho, la dirigencia bávara ya trabaja en una propuesta de renovación que incluiría una mejora salarial para blindar aún más a una de sus principales figuras.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid are NOT DONE trying to sign Michael Olise.



He is the GALACTICO that they want, and they will try AGAIN after the World Cup. @jfelixdiaz pic.twitter.com/Z4pTXfcMqc — Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2026

Pese a las dificultades, José Félix Díaz, director editorial del diario As, aseguró que ya existieron contactos preliminares para conocer la situación del futbolista y el escenario de un eventual traspaso a corto plazo. En el club español entienden que será una operación larga y compleja, pero no quieren perder de vista a uno de los jugadores más cotizados del mercado.

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