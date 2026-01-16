Florentino Pérez quiere a Erling Haaland en el Real Madrid este verano

Sin duda alguna el Real Madrid vive una crisis que lo ha hecho tocar fondo, al menos así lo ve el capitán Dani Carvajal, luego de los duros golpes que han recibido como perder la Supercopa de España frente a su odiado rival, el Barcelona, además de la sorpresiva eliminación contra el Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey, sin olvidar que previo a este increíble revés, el técnico Xabi Alonso fue cesado de su puesto para colocar como interino a Álvaro Arbeloa.

Dani Carvajal da la cara tras la eliminación ante el Albacete en Copa del Rey



🗣️ "Hoy hemos tocado fondo"



🔊 "Pedimos perdón. No estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas del club" pic.twitter.com/LWZlpFWKml — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) January 14, 2026

A pesar de contar con figuras de renombre en sus filas como el francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinicius Junior, el inglés Jude Bellingham, el turco Arda Güller y el uruguayo Federico Valverde, entre otros más, eso no ha bastado para que los buenos resultados acompañen a los merengues, por lo que desde lo más alto de la institución ya se está pensando en una solución a la brevedad.



De acuerdo con el periodista alemán Florian Plettenberg, de Sky Sports, respaldado también por el reportero checo Patrick Berger, el presidente del club, Florentino Pérez, quiere que se logre el fichaje del noruego Erling Haaland en este mismo verano, ya que lo vería como un ‘salvador’ para alivianar la crisis en la que está metido el equipo. La misma fuente dictamina que la Casa Blanca es el mayor objetivo profesional del Androide. Por lo tanto, han comenzado contactos directos con la agente del romperredes, la brasileña Rafaela Pimienta.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid want ERLING HAALAND, as early as THIS summer!



Florentino Perez dreams of the striker and sees him as "a saviour".



Erling Haaland sees Real Madrid as his ULTIMATE career goal and is a HUGE fan of Spain. @Plettigoal @kerry_hau @berger_pj pic.twitter.com/IA3vqFYfwp — Madrid Zone (@theMadridZone) January 15, 2026

Supuestamente, Florentino Pérez ve al atacante del Manchester City de Inglaterra como un ‘Galáctico con todas sus letras’, además que eso ayudaría a reconciliarse con la afición, que en días recientes ha mostrado mucha hostilidad en redes sociales. Además, eso no sería todo, pues de concretar el fichaje del Vikingo, no solamente habría éxito en el tema deportivo sino también en temas de mercadotecnia y publicidad.



Diversas fuentes mencionan que para poder soñar con su contratación tendrían que desembolsar 500 millones de euros, incluyendo la cláusula de rescisión, bonos de fichaje y salario a largo plazo, lo que sería un verdadero desafío para el Real Madrid, tomando en cuenta que el seleccionado de Noruega renovó con los Citizens hasta el 2034.