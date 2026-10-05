Florian Wirtz al FC Barcelona: la recomendación de Oliver Bierhoff a Hansi Flick

Oliver Bierhoff, exdirector deportivo de la selección alemana, aseguró que imagina a Florian Wirtz con la camiseta del FC Barcelona y bajo las órdenes de Hansi Flick, una combinación que, a su entender, podría favorecer el crecimiento del talento ofensivo del delantero, especialmente por las características del proyecto azulgrana.

Wirtz todavía busca su mejor versión en Liverpool

El alemán llegó a Anfield en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen, después de convertirse en uno de los talentos más cotizados del fútbol europeo. El conjunto inglés apostó fuerte por su incorporación, con una operación que rondó los 125 millones de euros.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Su primera etapa en Anfield, sin embargo, no no fue sencilla: Wirtz recibió críticas por su producción ofensiva, aunque mantiene un lugar importante en el equipo. En la Premier League 2026/27 disputó cinco partidos y acumula una asistencia. Además, fue titular en todos los encuentros de la UEFA Champions League disputados por el Liverpool esta temporada.

El contraste apareció recientemente con Alemania en la última fecha FIFA por la UEFA Nations League. El mediapunta tuvo actuaciones destacadas ante Serbia y Grecia; frente al combinado balcánico participó en el primer gol y marcó el segundo en el triunfo por 2-0.

El Liverpool tiene la última palabra

Pese a la sugerencia de Bierhoff, cualquier posibilidad de salida está condicionada por el contrato que Wirtz mantiene con el Liverpool hasta 2030. El club inglés no atraviesa una situación en la que necesite desprenderse del jugador y, por ahora, tampoco existen señales concretas de una transferencia anticipada.

💥 Bierhoff coloca a Florian Wirtz en el Barça



🗣️ El exdirector deportivo de la selección alemana cree que el talento ofensivo crecería mucho con Hansi Flickhttps://t.co/1KG5JfGN66 — Diario SPORT (@sport) October 5, 2026

Para el Barcelona, por lo tanto, el nombre del alemán pertenece más al terreno de las posibilidades que al de los objetivos inmediatos. El costo de su fichaje y la duración de su vínculo con los Reds serían dos obstáculos importantes si el interés azulgrana llegara a transformarse en una operación.

Aún así, la evolución de Wirtz durante los próximos meses será clave: si consigue trasladar a Inglaterra el nivel que mostró recientemente con la selección, su nombre podría volver a ganar fuerza en el próximo mercado europeo.