Folarin Balogun despierta interés en el mercado de fichajes

El delantero de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, cuenta con un número creciente de clubes interesados ​​en llegar a un acuerdo para su traspaso, tras dejar su actual equipo, el Mónaco, y, según se informa, la estrella norteamericana está deseoso de aceptar un nuevo reto en su carrera.

The Athletic afirma que el Mónaco, club de la Ligue 1, podría exigir unos 57 millones de dólares (50 millones de euros, 43 millones de libras) por la venta del jugador de 24 años. Balogun marcó 18 goles a nivel de clubes la temporada pasada y al momento ha marcado dos en el Mundial con la selección estadounidense de Mauricio Pochettino.

Dicha venta sería la segunda más cara para un jugador estadounidense, solo superada por el traspaso de Christian Pulisic al Chelsea en 2019 por 73 millones de dólares, y se afirma que Balogun podría tener pretendientes de casi todas las ligas más importantes de Europa.

La actual selección estadounidense cuenta con representantes en la Premier League, la Serie A, LaLiga y la Bundesliga, además de en la Ligue 1, donde juega Balogun. Es posible que le tiente regresar a Inglaterra para demostrar su valía a quienes dudaron de él, pero viendo el éxito de jugadores como Weston McKennie, Malik Tillman y Alex Freeman en otros equipos, es probable que ninguna opción esté descartada.

Aquí, Sports Illustrated analiza cinco posibles destinos para Balogun que tendrían sentido tanto para el jugador como para el club.

Arsenal

Balogun surgió de la cantera del Arsenal | DeFodi Images/GettyImages

Balogun se formó en la cantera del Arsenal, pero fue vendido sin haber tenido realmente una oportunidad en el primer equipo. Sus dos goles en tan solo 209 minutos con el primer equipo fueron impresionantes, pero Balogun se marchó con la sensación de tener asuntos pendientes con los Gunners.

El Arsenal invirtió una gran suma en Viktor Gyökeres el verano pasado, pero terminó la temporada con Kai Havertz como delantero titular, lo que ha llevado a muchos a creer que el entrenador Mikel Arteta podría no estar del todo satisfecho con las opciones disponibles.

El regreso de Balogun, un talento de la cantera, al club sería un gran acierto para el Arsenal, aunque queda por ver si el jugador de 24 años aceptaría tal traspaso sin la garantía de ser titular habitual. Sin embargo, ha hablado con entusiasmo sobre la oportunidad de estar más cerca de su familia en sus breves regresos a Londres.

Chelsea

Liam Delap podría salir del Chelsea | Visionhaus/GettyImages

El Chelsea ya cuenta con demasiados delanteros, y aun así necesita reforzarse. João Pedro ha sido una excelente incorporación, pero, por otro lado, la etapa de Liam Delap en Stamford Bridge ha sido una gran decepción y podría terminar este verano. El regreso del cedido Nicolas Jackson y el nuevo fichaje Emmanuel Emegha contribuyen a una delantera ya de por sí sobrecargada.

Si el Chelsea decide reducir su plantilla, Balogun podría convertirse rápidamente en una opción interesante, sobre todo por compartir nacionalidad con quienes dirigen el club londinense actualmente. Como jugador joven con la combinación ideal de experiencia y potencial, Balogun parece el fichaje perfecto para el Chelsea.

Mucho dependerá de la opinión del nuevo entrenador, Xabi Alonso, quien ha recibido una influencia significativa en las negociaciones de fichajes del Chelsea tras aceptar reemplazar a Liam Rosenior. Se espera que el nuevo técnico hable con todos los jugadores que ya forman parte de la plantilla antes de tomar una decisión final.

Newcastle United

Nick Woltemade ha quedado a deber en el Newcastle | Alexander Hassenstein/GettyImages

El mercado de fichajes del verano pasado podría pasar a la historia como un año infame para el Newcastle United, que gastó una enorme suma de dinero pero obtuvo muy poco a cambio.

Los delanteros fueron una pieza clave en esa racha de fichajes, ya que Nick Woltemade y Yoane Wissa llegaron por unos 164 millones de dólares (124 millones de libras), pero el entrenador Eddie Howe rápidamente perdió la fe en ambos y se cree que ya está buscando otro delantero titular.

Balogun podría tener muchos minutos disponibles en Newcastle, y los fondos podrían recaudarse fácilmente si los Magpies venden a algunos de sus jugadores prescindibles.

Juventus

Dušan Vlahović no continuará en la Juventus | Nicolò Campo/GettyImages

Al igual que el Newcastle, la Juventus lamentará profundamente el mercado de fichajes del verano pasado. El internacional canadiense Jonathan David tuvo un rendimiento discreto en su primer año, mientras que Loïs Openda está disponible para ser transferido después de que la Juve se viera obligada a activar la cláusula de compra obligatoria por un jugador que solo marcó un gol en la Serie A.

Ambos podrían abandonar Turín y seguirían los pasos de otro delantero, Dušan Vlahović, lo que generaría una necesidad imperiosa de cambio en la ciudad. Pocos equipos podrían ofrecerle a Balogun las garantías que la Juventus le brindaría, donde se reencontraría con su compañero de selección, McKennie.

Puede que las exigencias del Mónaco estén justo en el límite de las capacidades financieras actuales de la Juventus, pero varias ventas previstas podrían fácilmente aportar el dinero necesario para cerrar el acuerdo.

Borussia Dortmund

Serhou Guirassy es titular con el BVB | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El Borussia Dortmund tiene una larga reputación por catapultar a los jugadores al estrellato, y la oportunidad de ser el siguiente en la lista podría resultar atractiva para Balogun, que busca sacar provecho de la expectación generada en el Mundial.

Se espera que el actual atacante titular, Serhou Guirassy, ​​se marche, y su partida crearía un vacío evidente que Balogun podría llenar, además de generar la gran mayoría de los fondos necesarios para convencer al Mónaco de que venda.

Unas cuantas buenas temporadas con el Dortmund podrían convertir fácilmente a Balogun en uno de los delanteros más codiciados del mundo y atraer aún más interés del que ya ha generado.