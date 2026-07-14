Folarin Balogun rompe el silencio luego de su polémica en plena Copa del Mundial

Folarin Balogun habló por primera vez sobre la controversia que protagonizó durante la Copa del Mundo, luego de la expulsión sufrida en la ronda de 32 frente a Bosnia. El ruido negativo surgió luego de que FIFA anulara la suspensión a pedido directo dle presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como éste último lo afirma.

El delantero reconoció que el cambio de postura provocó mucho ruido alrededor de la selección local y que comprendió el impacto mediático del caso. “Mi reacción inicial fue de alegría por estar de vuelta en el equipo. Pero, al reflexionar, me di cuenta de que esto causaría mucha controversia”, aseveró el hombre del Mónaco.

De la misma forma, Folarin señaló que todos los comentarios externos, sí afectaron a sus compañeros, sobre todo en la parte mental. “Podía percibir cierto nerviosismo en mis compañeros, porque es algo muy particular. Pero, a medida que se acercaba el partido, intenté concentrarme lo máximo posible, aunque fue difícil. Había mucha distracción y es complicado ignorarla”.



El jugador afirma que al conocer el cambio de postura de FIFA, su reacción ni siquiera fue de confort u alegría. “Estaba en shock. No fue una entrada y estaba en shock, se pudo ver en mi reacción. Acepté la decisión”, agregó Balogun.

USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Con respeto de la interpretación arbitral de origen, Balogun fue claro al afirma que a su entender, la tarjeta roja fue un error.

El delantero expresó que “cuando algo no es intencionado nunca puede ser tarjeta roja. Fue una situación desafortunada que puso más presión sobre nosotros”, insistiendo en que jamás fue sobre su rival con el fin de hacerle daño.

Al final del camino, Bélgica eliminó a los Estados Unidos y esto frenó el ruido tanto en contra del seleccionado local, como incluso contra la misma FIFA, sobre todo para el presidente Gianni Infantino.