Hablando de Aurélien Tchouaméni y del Mundial 2026, Francia recibió una noticia complicada antes en la previa del partido contra Paraguay por los octavos de final. El volante del Real Madrid quedó descartado debido a una lesión muscular en el muslo y Didier Deschamps deberá modificar su formación para un duelo que definirá la continuidad de su selección en el torneo.

De acuerdo con la información publicada por RMC Sport y L'Équipe, la intención del cuerpo técnico es evitar cualquier riesgo con el mediocampista y pensar en un posible regreso para la siguiente ronda si les Blues consiguen el pase.

La molestia apareció finalizado el entrenamiento del viernes y terminó dejando fuera de la convocatoria al subcapitán francés. Tchouaméni fue titular en tres de los cuatro encuentros disputados por su selección y siempre es un jugador que ocupa un lugar importante en los mismos.

🚨🇫🇷 France won’t take risks with Aurelien Tchouaméni and his injury as he won’t feature today.



He’s expected to be back in the next round, per @FabriceHawkins. pic.twitter.com/4bt0zBdyBE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Todos los caminos indican que Manu Koné ocuparía su lugar desde el inicio. El mediocampista de la Roma ya tuvo participación durante los dos compromisos finales de la fase de grupos y tendría el respaldo de Deschamps para cubrir la ausencia del jugador merengue.

La información de RMC Sport también indicó que no todo está perdido y, de hecho, el panorama es optimista pensando en los cuartos de final. Si Francia logra ganar este sábado en Filadelfia, Tchouaméni regresaría a la convocatoria luego de recuperarse de la lesión muscular.

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Desde la Federación Francesa todavía no se publicó un comunicado oficial sobre el alcance exacto de la dolencia ni el tiempo estimado de recuperación. Pero esta decisión de no ponerlo en riesgo contra la Albirroja es justamente eso, precaución.

Francia llega a este compromiso como favorito del torneo. Les Bleus terminaron primeros del Grupo I con puntaje perfecto y luego vencieron por 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Ahora buscará continuar su camino frente a una Paraguay que llega impulsada por la eliminación de Alemania en la ronda anterior.