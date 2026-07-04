El Manchester United todavía tiene pendiente su primer fichaje del verano y mantiene el mediocampo como la prioridad de su planificación. El acuerdo por Ederson, procedente del Atalanta, es el más encaminado y se anunciaría cuando finalice su participación con Brasil en el Mundial. Más allá de eso... no mucho más. La dirección deportiva sigue revisando alternativas y, en carpeta, Aurélien Tchouaméni y Alex Scott son los principales candidatos para reforzar la plantilla.

La llegada de Mateus Fernandes al Tottenham por 85 millones de libras le trastocó los papeles a los Red Revils y Michael Carrick pretende incorporar, al menos, otro mediocampista.

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El caso de Tchouaméni es uno de los más complejos del mercado en general. El Real Madrid estudia cambios en su mediocampo, pero también confirmó que no buscará un acuerdo por Enzo Fernández, por lo que pueden optar por quedarse con el francés. Además, el interés madridista por Rodri no tendría futuro debido a la intención del Manchester City de renovar el contrato del español.

🚨 Tchouameni to United remains an unlikely deal.#mufc would only be interested if the midfielder became available but there haven't been any signs that he will be. [@TyMarshall_MEN] pic.twitter.com/uo7VprlRAU — The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 4, 2026

De todas formas, en Inglaterra indican que el United sigue en contacto con el entorno del francés y recibe información sobre su situación aunque la preferencia del futbolista seguiría vinculada a permanecer en el Santiago Bernabéu.

La otra alternativa que, dicho sea de paso, cuenta con mayor respaldo en Old Trafford apunta hacia Alex Scott. El Bournemouth recibió un contacto desde Manchester, según BBC Sport, aunque la respuesta de los Cherries fue muy contundente al comunicar que el futbolista no está disponible bajo ninguna circunstancia.

Otro que tienen entre ceja y ceja es Ayyoub Bouaddi. El mediocampista del Lille, de 18 años, está brillando en el Mundial con Marruecos y el equipo de Carrick y compañía realizó nuevas evaluaciones durante la semana.

Felix Nmecha también está siendo bajarado, aunque su incorporación aparece condicionada por el precio solicitado por el Borussia Dortmund, en una cifra que ronda los 120 millones de euros, equivalentes a 103 millones de libras.

La planificación del club no termina en el mediocampo. Crysencio Summerville es la principal opción para reforzar el sector izquierdo del ataque y los Red Devils ya comenzaron con conversaciones con el West Ham y también con el entorno del neerlandés. La operación dependería en buena medida de la salida de Marcus Rashford, aunque tampoco se descarta su continuidad dentro del plantel de Carrick.