Franco Mastantuono es baja en Anfield: ¿qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Real Madrid?

Pese al gran momento a nivel de resultados, el Real Madrid ha dado una mala noticia este lunes en relación a Franco Mastantuono, uno de sus ilusionantes fichajes del pasado verano.

El conjunto merengue informó a través de un comunicado que el mediapunta argentino sufre una pubalgia, aclarando si se conoce el tiempo de baja. “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Franco Mastantuono por los servicios médicos del club, se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución”, detalló el parte.

Mastantuono, incorporado formalmente en agosto por una cifra cercana a 63 millones de euros, de acuerdo a distintos medios de comunicación, no participó en el último entrenamiento del Real en Valdebebas previo al duelo de Champions League ante el Liverpool, este el martes. Eso sí, el diario Sport acotó que el canterano de River Plate realizó trabajo específico en el gimnasio para evitar agravar la dolencia.

Parte médico de Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2025

La pubalgia es una lesión compleja y sin un tiempo de recuperación fijo, puesto que depende completamente de la evolución del futbolista. De hecho, en los últimas tiempos otros jóvenes talentos de LaLiga como Lamine Yamal y Nico Williams han sufrido el mismo problema y han tenido que convivir con molestias durante varias semanas.

Desde su llegada a Madrid, el internacional por Argentina se había convertido en una de las apuestas más firmes de Xabi Alonso, quien le ha otorgado protagonismo en buena parte de este inicio de campaña, al margen de no accionar de titular en partidos grandes, versus rivales del calibre del Atlético, la Juventus o el Barcelona. El fino zurdo acumula 12 desafíos oficiales en la 2025/2026; nueve de ellos desde el inicio, aunque apenas cosecha un gol y una asistencia.

A nivel individual Mastantuono todavía busca asentarse y mostrar su mejor versión; sin embargo, Xabi mantiene su confianza en él y lo considera una pieza importante dentro de la rotación; incluso por delante de los Rodrygo, Brahim Díaz y Endrick.

