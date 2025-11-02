Aunque la actual campaña aún no llega a su ecuador, las directivas de los grandes clubes europeos ya trazan su plan de trabajo con miras a la 2026/2027.

En consecuencia, gigantes de la Premier League como el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea copan su agenda en futbolistas de nivel que puedan dar un salto todavía más cualitativo a sus plantillas, mientras que los dos colosos de LaLiga, el Real Madrid y el FC Barcelona, apuntan a completar fichajes de peso en verano.

Premier League

Los dos principales objetivos del Manchester United para el centro del campo durante la venidera temporada son Carlos Baleba, del Brighton, y Angelo Stiller, del Stuttgart. (Fuente: Fichajes.net)

El volante del Nottingham Forest, Elliot Anderson, es otro objetivo del ManU, pero su fichaje podría costar más de 80 millones de euros (92 millones de dólares). El City, el Chelsea y su antiguo equipo, el Newcastle, también están interesados ​​en el internacional inglés. (Fuente: CaughtOffside)

Asimismo, los Red Devils se han unido a la puja por el codiciado central del Crystal Palace, Marc Guéhi, cuyos representantes están trabajando en un nuevo destino. (Fuente: TBR Football)

Por su parte, el Liverpool aspira fichar al zaguero zurdo del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck; no obstante, se enfrenta a la competencia del Madrid y el Bayern Múnich; incluso, los bávaros lucen dispuestos a ofrecerle un contrato de 14 millones de euros (16.5 millones de dólares) anuales. (Fuente: Fichajes)

El Tottenham Hotspur está preparando una sorprendente oferta por el centrocampista del Napoli, Scott McTominay, quien ha brillado desde que dejó el Manchester United en el verano del 2024. (Fuente: Football Insider)

Mohamed Salah | Carl Recine/GettyImages

Mohamed Salah ha recibido una propuesta salarial récord de 150 millones de euros (174 millones de dólares) anuales de un club de la Saudi Pro League, cuyo nombre no ha trascendido, para abandonar Anfield Road en julio del 2026. (Fuente: Fichajes.net)

Entretanto Chelsea, United y City son las tres entidades de la Premier interesadas ​​en hacerse de los servicios de Vinícius Júnior, quien no se encuentra a gusto con Xabi Alonso en el Real Madrid. (Fuente: Fichajes.net)

Por último, el volante ofensivo del West Ham, y también de la selección de Brasil, Lucas Paquetá, podría abandonar a los londinenses en el mercado invernal, en enero, aunque el Manchester United todavía no ha presentado ninguna oferta formal. (Fuente: GIVEMESPORT)

LaLiga

El Madrid confía en fichar al propio Marc Guéhi en calidad de agente libre procedente del Crystal Palace, recordando que el habitualmente convocado por los Three Lions quedará en disposición de negociar directamente con quien guste a partir de enero, dado que su contrato vence en junio próximo. (Fuente: The Sun)

Marc Guéhi | Dan Istitene/GettyImages

Mientras tanto, el futuro de Rodrygo en el club merengue sigue en el aire, puesto que tampoco ha logrado seducir a Xabi Alonso en los primeros meses de la 2025/2026. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, el Barcelona intentará volver a contratar al entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, si Hansi Flick decide no renovar su pacto. Lucho estuvo tres temporadas al frente de los blaugranas, entre 2014 y 2017, guiándolos a ganar nueve títulos, incluyendo dos Ligas y una UEFA Champions League (con Triplete). (Fuente: El Nacional)

El conjunto catalán podría fijarse en el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, en la búsqueda del sucesor a corto y mediano plazo de Robert Lewandowski. El goleador británico, de 32 años, tendrá una cláusula de rescisión de 65 millones de euros desde el verano de 2026. (Fuente: Sport)