El XI del Barcelona si ficha a Harry Kane la próxima temporada

El nombre de Harry Kane ya se sitúa seriamente en la órbita de un FC Barcelona que necesita encontrar un goleador top la próxima temporada, dado que es un hecho que Robert Lewandowski no seguirá vestido de blaugrana.

Incluso, la cláusula de salida del máximo realizador de la Bundesliga y referente actual del Bayern Múnich, bajará en 65 millones de euros a la finalización del actual curso, argumento que lo convierte en una opción atractiva para varios grandes clubes, entre ellos el catalán.

De ese modo, en el Barça gozarían de un XI titular de altos quilates si logra el fichaje del segundo mayor anotador en la historia de la prestigiosa Premier League.

1. Joan García: portero

Joan García | Pedro Salado/GettyImages

Pese a estar lesionado, el canterano del Espanyol demostró en sus primeras semanas como azulgrana que no sólo es el futuro de la portería; ya es presente. Sin dudas y salvo que problemas de salud se lo impidan, Joan García defenderá los tres palos de la entidad culé, de forma regular, durante muchos años.

2. Jules Koundé: lateral derecho

Jules Koundé | David Ramos/GettyImages

Con Hansi Flick en el banquillo, el subcampeón del mundo con Francia se ha asentado en el lateral derecho del Barcelona, motivo por el cual, a sus 26 años, continuará en esa demarcación en el futuro; a no ser que regrese a su viejo rol de central, lo que hoy parece complicado.

3. Pau Cubarsí: central

Pau Cubarsí | Pedro Salado/GettyImages

La salida de Íñigo Martínez a finales del pasado verano propició que Cubarsí pasara a trabajar de central por izquierda; no obstante, la idea del tren directivo blaugrana es que el surgido en La Masía, de apenas 18 años de edad, vuelva al lado derecho del centro de la retaguardia; un movimiento bastante factible si a la Ciudad Condal arriba un zurdo en la citada posición.

4. Ronald Araújo o nuevo fichaje: central

Ronald Araújo | Alex Caparros/GettyImages

Junto con Harry Kane o el "9" de turno, el central izquierdo será una prioridad en Can Barça de cara a la 2026/2027; por consiguiente, dependiendo del nivel que ostente el eventual nuevo defensor, fungirá de titular, o compartirá actividad con Araújo, uno de los líderes y capitanes del vestuario. Eso sí, si el uruguayo recupera su vieja versión (lleva un par de años con bajas prestaciones), volverá a ser inamovible.

5. Alejandro Balde: lateral izquierdo

Alejandro Balde | Judit Cartiel/GettyImages

Aunque a los vigentes campeones de LaLiga les gustaría reforzar el carril zurdo, el mundialista con España en Qatar 2022 es un fijo en tan preponderante demarcación. Además, son pocos los laterales en el viejo continente que exhiben el potencial físico, con el balón en los pies, y relativa experiencia del hispano-dominicano de 22 años.

6. Frenkie de Jong: pivote defensivo

Frenkie de Jong | Fran Santiago/GettyImages

Atrás quedaron las versiones irregulares del fino volante neerlandés, uno de los símbolos deportivos de este Barcelona. Por si fuera poco, el canterano del Ajax recién renovó contrato, así que se mantendrá como uno de los capitanes para el venidero ejercicio, y seguramente ejerciendo de pivote defensivo en los dibujos de Flick (o el nuevo entrenador).

7. Pedri: mediocentro

Pedri | Alex Caparros/GettyImages

La brújula del Barça es el canario: no sólo juega, hacer jugar, crea, conduce, asiste, y, de cuando en vez, anota; ahora también recupera balones de forma salvaje, por lo que encarna como nadie la función de volante de ida y vuelta. Desde hace rato, Pedri es el presente de los azulgranas, y, evidentemente, el futuro en la sala de máquinas.

8. Fermín López o Dani Olmo: mediapunta

Fermín López | JAVIER SORIANO/GettyImages

Dani Olmo arrancó la presente campaña con la etiqueta de "10" titular de la oncena culé; no obstante, sus problemas físicos y el bajo nivel mostrado en las semanas iniciales, abrieron la puerta a un Fermín que goza de músculo, carácter, y mucho gol; argumentos que pudieran llevarlo a afianzarse de mediapunta principal en la 2026/2027.

9. Lamine Yamal: extremo derecho

Lamine Yamal | Mateo Villalba/GettyImages

Es imposible creer que el vigente Balón de Plata de France Football no será uno de los hombres llamado a reinar en el fútbol dentro de poco tiempo. Es cierto que el canterano de 18 primaveras atraviesa problemas físicos que han mermado su rendimiento en el último mes; sin embargo, también lo es el hecho de que posee una madurez tremenda, que debería empujarlo a adueñarse por completo de su club y su selección (España).

10. Raphinha: extremo izquierdo

Raphinha | Denis Doyle/GettyImages

El internacional con La Canarinha no ha podido ratificar en el comienzo de esta justa su histórica 2024/2025, a raíz de la lesión en la pierna sufrida hace mes y medio. Claro que, en el barcelonismo se sigue confiando en el antiguo extremo del Leeds United, quien tendría que formar tridente con Lamine y Kane o el hipotético nuevo artillero.

11. Harry Kane: delantero centro

Harry Kane | Lars Baron/GettyImages

A pesar que la prioridad de la entidad presidida por Joan Laporta es entregar el "9" de Lewandowski a Julián Álvarez o Erling Haaland, con el camerunés Karl Etta Eyong en plan "low coast", la opción del capitán de Inglaterra y goleador del Bayern toma peso. Pues de concretarse, es factible que Hurrikane se de festín en el nuevo Camp Nou, finalizando jugadas para un equipo repleto de talento y capacidad ofensiva.