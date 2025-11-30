El FC Barcelona perdió a Frenkie de Jong apenas horas antes del duelo contra el Alavés, que su equipo ganó 3-1 en el Camp Nou. El neerlandés acusó problemas familiares para no presentarse, pero ya está de vuelta con la plantilla.

El mediocampista es uno de los jugadores más apegados al estilo y sistema de Hansi Flick, que tuvo que reacomodar su medio campo para que no se notara la ausencia de un jugador con mucha visión de juego y personalidad.

Varios portales reseñaron este domingo que de Jong estaba de vuelta a la ciudad deportiva del Barça, que había resuelto los asuntos que le hicieron perderse el compromiso liguero y que estará disponible para el duelo ante el Atlético de Madrid del 2 de diciembre.

El calendario del Barça es apremiante y ante tantas lesiones que ha sufrido la plantilla, no se pueden dar el lujo de tener otra baja por motivos extra deportivos.

🚨 𝗡𝗘𝗪: After missing the game due to family reasons yesterday, Frenkie de Jong is already back in training with the squad!



— @fansjavimiguel pic.twitter.com/WDRk6dAtpp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 30, 2025

De Jong no ha debutado en el nuevo Camp Nou, ya que cumplió sanción la semana pasada en el duelo ante el Athletic Club de Bilbao, después de lo que fue su expulsión en Vigo contra el Celta.

El Barça tiene bajas en el medio campo, como la de Fermín López, quien se perderá las próximas dos semanas por una lesión en el sóleo, después de resentirse contra el Athletic de Bilbao y terminar de lesionarse en el compromiso por la Champions League ante el Chelsea.

El Barcelona ganó con goles de Lamine Yamal y dos de Dani Olmo, en una victoria importante para mantenerse en la pelea con el Real Madrid por la punta del campeonato.

El Barcelona chocará contra el Atlético, luego visitará al Real Betis el 6 de diciembre y recibirá al Frankfurt el 9, en un duelo clave en sus aspiraciones europeas.