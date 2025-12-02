Frenkie de Jong se cae de la convocatoria y no estará con el Barcelona en el partido ante el Atlético de Madrid

El FC Barcelona dio a conocer la lista de convocados para enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en el renovado Camp Nou, con Frenkie de Jong, nuevamente, como la ausencia más destacada.

En efecto, el centrocampista neerlandés tampoco estará en el trascendental duelo por la cima de LaLiga frente a los colchoneros, recordando que ya se perdió el compromiso de hace dos jornadas versus el Athletic Club por una sanción, tras ser expulsado previamente contra el Celta de Vigo. Por si fuera poco, el canterano del Ajax no accionó el pasado sábado ante Alavés debido a motivos personales.

❗ 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗼



▶ Frenkie de Jong será baja para el partido contra el Atlético de Madrid a causa de un proceso febril pic.twitter.com/nQ1FmMAwPu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025

Ahora y según el propio Barça, la razón de la ausencia de de Jong es un cuadro febril que le impide estar en condiciones óptimas para el hostil careo contra el Atleti. El volante de 28 años ha sido clave en el esquema del entrenador Hansi Flick desde la campaña pasada, cuando su rendimiento en la sala de máquinas resultó decisivo para que la entidad blaugrana conquistara el Triplete doméstico (Liga, Copa del rey y Supercopa de España) y alcanzara las semifinales de la Champions League; mientras que en la 2025/2026 suma dos asistencias en sus 15 desafíos oficiales.

Pero la lista de bajas del cuadro culé no termina ahí, dado que, tal y como adelantó Flick en la rueda de prensa del lunes, el defensor uruguayo Ronald Araujo tampoco estará disponible en los venideros cotejos al solicitar un tiempo para recuperarse emocionalmente después de su expulsión ante el Chelsea, la semana anterior en Liga de Campeones. A estas dos ausencias se suman las de los lesionados Fermín López, Marc-André ter Stegen y Gavi, quienes continúan en proceso de recuperación.

En cuanto al Atlético se refiere, los del Cholo Simeone viajan a Barcelona sin Marcos Llorente, clave en rol de lateral derecho, y el central Robin Le Normand, pero con la intención de prolongar su positiva dinámica de resultados y mantener la racha de victorias entre todas las competiciones (siete).

