Fulham vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

La Premier League vuelve este fin de semana y el Manchester United tendrá el desafío de regresar al camino de las victorias en la visita al Fulham por la fecha 5. Los de Michael Carrick llegan después de quedar eliminados de la Carabao Cup contra el Brighton y de perder el clásico contra el Manchester City en Old Trafford. Por eso, será importante sumar de a tres para recuperar la confianza del inicio de la campaña. Los Cottagers, por su parte, eliminaron al West Ham y clasificaron a la cuarta ronda de la Copa de la Liga.

A continuación, todo lo que tenes que saber para el partido del fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

Las defensas de los dos equipos van a tener que estar atentas en todo minuto. Si bien el United tiene una leve ventaja por una cuestión de jerarquía y resultados generales en estas primeras jornadas de la Premier, el Fulham está fortalecido por eliminar al West Ham y avanzar de ronda en la Carabao. Ambos quedaron con marcadores 3-2 en la Copa de la Liga, con distinta suerte. Posiblemente tanto los Red Devils como los Cottagers anoten, pero un marcador que se inclina para los de Carrick.

Fulham 1-2 Manchester United

¿A qué hora se juega el Fulham vs Manchester United?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Craven Cottage

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Peter Bankes

Historial de enfrentamientos directos entre el Fulham y el Manchester United

Fulham: 1

1 Empates : 1

: 1 Manchester United: 3

Último partido entre ambos: 1/2/2026 - Manchester United 3-2 Fulham - Fecha 24, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Fulham Manchester United West Ham 2-3 Fulham 15/9/2026 Manchester United 2-3 Brighton 16/9/2026 Liverpool 0-0 Fulham 12/9/2026 Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026 Fulham 2-3 Crystal Palace 5/9/2026 Manchester United 4-0 Sabah 10/9/2026 Sunderland 1-0 Fulham 30/8/2026 Everton 2-2 Manchester United 6/9/2026 Fulham 3-0 AFC Wimbledon 27/8/2026 Manchester United 5-2 Ipswich 30/8/2026

¿Cómo ver el Fulham vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TBD España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Fulham

Alvaro Arbeloa, Fulham | NurPhoto/GettyImages

Los Cottagers le ganaron 3-2 al West Ham en el London Stadium y consiguieron el pase a la siguiente ronda de la Carabao Cup. El ex Real Madrid César Palacios fue una de las figuras con la asistencia para el primer gol de Rodrigo Muñiz y la definición que significó el 2-1. El rival igualó en dos oportunidades y Oscar Bobb marcó el tanto del triunfo en el minuto 78, luego de aprovechar una pérdida en campo propio.

Álvaro Arbeloa valoró el trabajo de sus jugadores, aunque pidió una mejor labor defensiva después de que el equipo dejara escapar dos ventajas. "Tenemos que ser un poco más agresivos cuando defendemos. Todo lo que trabajamos en los últimos dos días lo hicimos sobre el campo", dijo. El DT también destacó el aporte de Palacios y pidió paciencia con los jóvenes. El Fulham buscará ahora su primera victoria en la Premier, luego de tres derrotas y el empate 0-0 con el Liverpool en Anfield.

Posible alineación del Fulham contra el Manchester United (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Gonzalo

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United | James Gill - Danehouse/GettyImages

De mal en peor. Los Red Devils quedaron eliminados de la Carabao Cup con una derrota 3-2 contra el Brighton en Old Trafford. Shea Lacey abrió el marcador a los ocho minutos en su primera titularidad y Mason Mount amplió la ventaja dos minutos después. Charalampos Kostoulas descontó antes del descanso y Pascal Gross junto con Maxim De Cuyper completaron la remontada en la segunda mitad.

La caída terminó con una racha de 50 años del United sin perder como local después de sacar dos goles de ventaja. Desde la derrota por 3-2 contra el Tottenham en septiembre de 1976, el equipo había disputado 145 encuentros bajo dicha condición, con 143 triunfos y dos empates.

También fue la primera derrota en Old Trafford luego de llegar al descanso arriba en el marcador desde 1984. Los Red Devils acumulaban 550 partidos invictos asi, repartidos entre 498 victorias y 52 empates. Además, quedaron afuera en su estreno en la Copa de la Liga por segunda temporada consecutiva.

Michael Carrick asumió la responsabilidad por la eliminación y reconoció el malestar de los hicnhas. "Entiendo totalmente los sentimientos de los aficionados. Tenemos que aceptarlo. Yo lo acepto totalmente. En última instancia, es responsabilidad mía", dijo. Con el partido ante el Fulham como próximo compromiso, el DT remarcó la necesidad de conseguir una victoria cuanto antes. "Queremos ganar y queremos ganar rápido. Es así de simple. El próximo partido es el domingo, así que eso es exclusivamente en lo que estoy pensando ahora mismo", concluyó.

Posible alineación del Manchester United contra el Fulham (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE