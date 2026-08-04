Gabriel Milito no dejará Chivas este semestre
En las más recientes horas se ha producido ruido con respecto del futuro de Gabriel Milito dentro de Chivas. Un aparente interés de River Plate habría puesto sobre la mesa de las dudas su presencia por lo que resta del semestre en el Guadalajara.
El ruido ha terminado. Ha sido el propio Gabriel Milito quien salió al frente para dejar bien en claro que su compromiso con Chivas es total y no hay un escenario mediante el cual de un paso al costado del club. Al menos no uno en el cual lo haga por propia voluntad.
No tengo nada para decir porque ya algo me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo.Gabriel Milito
El técnico deja bien en claro que Chivas dará la importancia que amerita a la Leagues Cup.
Es un torneo bastante particular porque no te perdona el error, no te perdona tener un mal resultado, te exige ganar. Es fundamental ganar para las aspiraciones de poder continuar en el torneo.Gabriel Milito
Para concluir, Gabriel dejó bien en claro que los rivales que Chivas tendrá en la Leagues Cup son de lo mejor que tiene toda la MLS al día de hoy.
Creemos en esa posibilidad, pero al mismo tiempo sabemos que es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta los rivales que nos tocaron, que son rivales de un poderío futbolístico importante. Uno de ellos es el último campeón, como lo es Seattle. Prometer resultados en el fútbol es muy complicado, pero sí prometemos que vamos a dar el máximo en cada uno de los partidos para poder pasar a la siguiente fase.Gabriel Milito
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.