Gabriel Milito reacciona a la derrota de Chivas ante el Querétaro
Chivas dejó escapar una oportunidad enorme y tal vez única de hacerse con el liderato de la Liga MX este fin de semana. Pese a su condición de locales, los de Verde Valle no pudieron ir más allá de una derrota a manos del Querétaro, siendo la sorpresa de la jornada sin lugar a dudas.
El villano señalado por el entorno de Chivas fue Luis Romo. El capitán cometió un error que abrió la puerta a la victoria del Querétaro. Más allá de los anterior, el técnico Gabriel Milito no dudó ni un poco en salir en defensa del central y contención mexicano.
Habitualmente Luis resuelve muy bien esas situaciones, en esta oportunidad le toco vivir el error. Pero forma parte del futbol, pasa poco pero así es. El primero y el más jodido es el propio Luis, nada va a cambiar lo que yo pienso de él, es muy importante para el equipo.Gabriel Milito
Gabriel añadió que su equipo fue de más a menos a lo largo del cotejo.
Hemos hecho un segundo tiempo peor que el primero, nos duele jugar de esta manera, pero también quiero reconocer el mérito de Querétaro, sabíamos de la peligrosidad de Avila, sabíamos de su contragolpe y a partir de ahí, encontró un descontrol. Nosotros caímos en el apuro y las imprecisiones. Hoy el partido no fue bueno.Gabriel Milito
Para cerrar, Milito lamentó la expulsión sobre el cierre del encuentro para Omar Govea. El mexicano no será parte del once de Chivas una vez que el equipo retorne a la actividad luego de la fecha FIFA.
La baja de Omar es importante de cara al siguiente partido, pero ya llegará el momento de con quien lo vamos a reemplazar, tenemos muchos volantes, quizá más ofensivos que Omar, intentaremos encontrar una respuesta positiva.Gabriel Milito
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.