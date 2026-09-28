Gabriel Milito reacciona a la derrota de Chivas ante el Querétaro

Chivas dejó escapar una oportunidad enorme y tal vez única de hacerse con el liderato de la Liga MX este fin de semana. Pese a su condición de locales, los de Verde Valle no pudieron ir más allá de una derrota a manos del Querétaro, siendo la sorpresa de la jornada sin lugar a dudas.

El villano señalado por el entorno de Chivas fue Luis Romo. El capitán cometió un error que abrió la puerta a la victoria del Querétaro. Más allá de los anterior, el técnico Gabriel Milito no dudó ni un poco en salir en defensa del central y contención mexicano.

Gabriel Milito respalda a Luis Romo tras su error ante Querétaro👀https://t.co/s8zxUTvUA0 — Claro Sports (@ClaroSports) September 27, 2026

Habitualmente Luis resuelve muy bien esas situaciones, en esta oportunidad le toco vivir el error. Pero forma parte del futbol, pasa poco pero así es. El primero y el más jodido es el propio Luis, nada va a cambiar lo que yo pienso de él, es muy importante para el equipo. Gabriel Milito

Gabriel añadió que su equipo fue de más a menos a lo largo del cotejo.

America v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Hemos hecho un segundo tiempo peor que el primero, nos duele jugar de esta manera, pero también quiero reconocer el mérito de Querétaro, sabíamos de la peligrosidad de Avila, sabíamos de su contragolpe y a partir de ahí, encontró un descontrol. Nosotros caímos en el apuro y las imprecisiones. Hoy el partido no fue bueno. Gabriel Milito

Para cerrar, Milito lamentó la expulsión sobre el cierre del encuentro para Omar Govea. El mexicano no será parte del once de Chivas una vez que el equipo retorne a la actividad luego de la fecha FIFA.

La baja de Omar es importante de cara al siguiente partido, pero ya llegará el momento de con quien lo vamos a reemplazar, tenemos muchos volantes, quizá más ofensivos que Omar, intentaremos encontrar una respuesta positiva. Gabriel Milito