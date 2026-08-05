Gabriel Milito y su entera confianza por Armando González

Armando González no vive el mejor momento de su carrera. Al menos no desde que se ha convertido en el delantero número uno de las Chivas. El mexicano llegó ya a 15 juegos sin gol contando club y selección, una mala racha que está afectando la parte emoción en el goleador.

A pesar de ello, tanto la afición como al interior del club, se mantiene una fe intacta en la naturaleza goleadora del mexicano. Así mismo lo explica el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, quien asegura tener confianza total e intocable en su jugador, con quien está en constante comunicación.

¡¡TIENE SU TOTAL CONFIANZA!!👏🏻



Milito dejó en claro que respalda a la Hormiga a pesar de su sequía goleadora ✅



🗣️ “Los grandes delanteros del mundo tienen momentos en los que el gol se les hace esquivo” pic.twitter.com/5jhF5QK6JX — MedioTiempo (@mediotiempo) August 4, 2026

Por supuesto que hablamos mucho, con todos, pero claro que hay casos que deben atenderse más que otro, hablamos post Mundial; después del segundo partido, contra Juárez; volví hablar de este último contra Puebla. Sabe la confianza que tenemos en él, por eso juega; los compañeros también confían mucho y esta racha no nos va a hacer desconfiar. Los grandes delanteros del mundo también pasan estas rachas, pero sabemos todos que a partir de la exigencia él va a estar para marcar goles. Gabriel Milito

El entrenador afirma que Armando debe tirar de paciencia para encontrar el resultado que espera sobre el césped. Seguramente es cuestión de un solo gol para ponerle fin a la sequía.

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Es un joven muy centrado, muy equilibrado, simplemente hay que ayudarlo a mantener la calma, siempre viene bien reforzar la confianza desde la comunicación, la palabra y eso hago con él. Las buenas y malas rachas ocurren, son parte del futbol, y eso siempre se consigue desde la calma. Gabriel Milito

La Leagues Cup aparece como una oportunidad enorme para que el delantero modifique su presente. Aún así, no sería una locura si el jugador parte de un rol secundario con el fin de darle un poco de descanso pensando en lo que viene.