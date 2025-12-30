Gavi volvió a hablar públicamente sobre uno de los momentos más duros de su carrera: la grave lesión de rodilla que lo apartó de los terrenos de juego. El mediocampista del FC Barcelona abordó el tema con serenidad, explicando cómo lo vivió y qué aprendizajes le dejó un proceso que aún forma parte de su presente profesional.

El internacional español fue claro al evitar cualquier señalamiento hacia la selección de España, contexto en el que se produjo la lesión. Para Gavi, no existe un responsable directo, sino una circunstancia inherente al deporte de alto nivel, donde la exigencia física y la competencia constante forman parte del día a día.

💬 Gavi sueña con el Mundial y olvida el pasado: "No hay que culpar a nadie de las lesiones"



🗣️ El futbolista afirmó a SPORT estar agradecido a De la Fuente, pero que ahora la prioridad es "recuperarme bien con el Barça" pic.twitter.com/NN1IxLcI94 — Diario SPORT (@sport) December 28, 2025

Es fútbol, pasa por lo que tiene que pasar, no hay que culpar a nadie. Gavi

El joven centrocampista recordó que, incluso en el momento del infortunio, sintió el respaldo absoluto del cuerpo técnico. Según explicó, percibió una confianza total en su rendimiento y en su importancia dentro del equipo, algo que valora especialmente en una etapa tan delicada de su carrera.

Solo tengo respeto y debo darle las gracias (a Luis de la Fuente), por la confianza que siempre ha mostrado en mí. Gavi

Georgia v Spain: Group A - UEFA EURO 2024 European Qualifiers | Oliver Hardt - UEFA/GettyImages

Gavi también subrayó que esa confianza no es nueva, sino que se la ha ganado con actuaciones constantes tanto en el club como en la selección. Reconoce que el respaldo recibido refuerza su mentalidad competitiva, aunque hoy entiende que la prioridad absoluta es una recuperación completa y sin atajos.

El proceso médico ha sido largo y exigente, pero el entorno del jugador mantiene una hoja de ruta clara. Su retorno a los terrenos de juego está previsto para el mes de marzo, siempre y cuando la evolución física responda a los plazos establecidos por los especialistas que supervisan su rehabilitación.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

A partir de ese momento, Gavi sabe que el margen será reducido. Tendrá que acelerar sensaciones, recuperar ritmo competitivo y demostrar continuidad para volver a posicionarse como una pieza fiable, tanto en el Barcelona como en el panorama internacional, donde la competencia en su posición es cada vez más intensa.

El gran objetivo, sin embargo, aparece en el horizonte a largo plazo. El mediocampista no esconde que su mayor ilusión es disputar la Copa del Mundo de 2026. Es una meta ambiciosa, condicionada por el tiempo y el nivel, pero que funciona como un poderoso motor durante su recuperación diaria.

Ir al Mundial sería muy bueno, es lo que quiero, aunque debo centrarme en la recuperación. Gavi

Con apenas 21 años, Gavi asume el reto con madurez. Entiende que primero debe cerrar la temporada con su club y, a partir de ahí, apretar al máximo para cumplir su sueño. Sin prisas, sin reproches y con una convicción firme: volver más fuerte de lo que se fue.