Gavi sale en defensa de los argentinos tras los incidentes en la final del Mundial 2026

En medio de la investigación que lleva adelante la FIFA por los incidentes que tuvieron lugar después de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, Gavi sorprendió con una postura conciliadora al considerar que los futbolistas argentinos no deberían recibir suspensiones.

El volante del FC Barcelona, protagonista de la pelea junto a Leandro Paredes y Eric García, aseguró que entiende las críticas por la imagen que dejaron los hechos, aunque cree que forman parte de la intensidad propia del fútbol.

Gavi said he believes Argentina players should not be punished by FIFA for their actions after Spain's World Cup final win on Sunday.



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"No creo que los jugadores de Argentina deban ser suspendidos", expresó el español ante la prensa. A su juicio, si el árbitro consideraba que hubo conductas merecedoras de castigo, lo correcto habría sido mostrar las tarjetas correspondientes durante el encuentro.

¿Qué ocurrió tras la final?

El conflicto se desató apenas terminó el partido, cuando los jugadores españoles celebraban la conquista del título. En medio de los festejos, Nahuel Molina golpeó a Rodri, lo que provocó la inmediata reacción de Eric García. La situación escaló rápidamente cuando Leandro Paredes tomó del cuello al defensor español, mientras Gavi se metía para defender a su compañero. En el cruce, el mediocampista culé terminó en el piso tras un forcejeo con el jugador de Boca Juniors.

La situación se extendió durante varios minutos y obligó a la intervención de otros jugadores, integrantes de ambos cuerpos técnicos y miembros de la organización para evitar que el conflicto pasara a mayores.

"El fútbol también tiene esa parte"

Aunque reconoció que escenas como la vivida en la final no representan un buen ejemplo para los más jóvenes, Gavi defendió que el fútbol siempre tuvo cierto folklore provocativo. "Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero el fútbol también tiene esa parte un poco más agresiva", explicó el campeón del mundo.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Mientras la FIFA continúa evaluando las imágenes y los informes arbitrales, las declaraciones del español rebajaron el tono de una polémica que, hasta ahora, había generado fuertes críticas contra varios futbolistas de la selección argentina y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico albiceleste, quien habría agredido a Dani Olmo durante la trifulca -un episodio que también está siendo revisado por el organismo rector del fútbol mundial-.

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