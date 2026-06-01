Gerrard respalda la decisión del Liverpool de prescindir de Arne Slot

Tras una campaña 2025/26 marcada por la irregularidad y un rendimiento muy alejado de las expectativas, la dirigencia del Liverpool tomó una determinación drástica y dio por finalizado el ciclo del entrenador Arne Slot en Anfield.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Uno de los que reaccionó públicamente al despido fue Steven Gerrard, una de las máximas leyendas de la institución. El exmediocampista reconoció que su primera sensación fue de asombro, especialmente por todo lo que Slot había conseguido en tan poco tiempo. Para Gerrard, reemplazar a Jürgen Klopp representaba uno de los desafíos más complejos del fútbol europeo y el neerlandés había logrado afrontarlo con éxito durante su primer año.

El título de Premier que no será olvidado

A pesar de la salida, Gerrard considera que Slot dejó una huella importante en Anfield. Ganar la Premier League en su primera temporada al frente del equipo -2024/25- es un logro que pocos entrenadores pueden presumir y, según el exjugador, es un mérito que permanecerá en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.

No obstante, también fue crítico con el nivel futbolístico mostrado durante los últimos meses. En su análisis, la falta de continuidad en el juego, algunos resultados decepcionantes y la sensación de un plantel desconectado de la cancha terminaron debilitando la posición del técnico.

Ahora, con la salida de Slot confirmada, la atención se centró rápidamente hacia el posible sucesor y el nombre que más fuerza ganó es el de Andoni Iraola, quien viene de completar una destacada etapa en el Bournemouth. En esa línea, Gerrard considera que el español encajaría bien en la filosofía del Liverpool

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League - Molineux | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Asimismo, consultado sobre una hipotética oportunidad de hacerse de la conducción de los Reds, Gerrard no cerró ninguna puerta, pero dejó claro que atraviesa un momento distinto profesionalmente; disfruta de su faceta como comentarista deportivo y de un equilibrio personal que le permite pasar más tiempo junto a su familia, algo que considera especialmente valioso después de varios años dedicados a la gestión diaria de equipos.

Mientras tanto, el Liverpool inicia una nueva búsqueda en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La decisión de despedir a un técnico que apenas un año antes había levantado la Premier demuestra la exigencia que persiste en Anfield y la necesidad permanente de mantenerse en lo más alto del fútbol europeo.

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