Ángel Torres, presidente ejecutivo del Getafe, sigue sin esconder su deseo de conseguir el préstamo de Gonzalo, el joven delantero del Real Madrid que brilló en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA pero que no ha tenido continuidad desde que comenzó la temporada.

El directivo del modesto equipo madrileño sabe que Gonzalo no está recibiendo los minutos que merece su talento y ese será el argumento para obtener una cesión en el mercado de invierno, aunque falta el visto bueno del Real Madrid.

Gonzalo ha jugado apenas noventa minutos en cinco compromisos sin lograr marcar en LaLiga. Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Mastantuono y Endrick están por encima del joven jugador español.

Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025 | David Ramos/GettyImages

Torres y su equipo de trabajo preparan una oferta para obtenerle en el mercado de fin de año. No es la primera vez que buscan su cesión, ya que en el verano casi lo daban por hecho. "Tengo un acuerdo con el Madrid. Si Gonzalo sale será al Getafe", dijo en la presentación de camisetas del equipo.

Sin embargo, las negociaciones se enfriaron y no se llevó a cabo el movimiento. El delantero de 21 años de edad tiene como objetivo convencer a equipos de mercado más grande, como los de la Premier League, que estuvieron muy interesados en el Mundial de Clubes por sus goles.

Para Gonzalo un cambio de aires le podría ayudar a convencer a un equipo de mercado grande. Jugar en el Getafe la segunda mitad de la temporada, ser titular y conseguir goles, serían la vitrina perfecta para conseguir un gran contrato.

Por su parte, el Madrid también estaría interesado en que la figura de Gonzalo se revalorizara, así podrían hacer caja con su ficha, ya que con Kylian Mbappé en un gran momento, tienen ocupado el puesto de delantero centro del club merengue.