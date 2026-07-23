Gilberto Mora domina todo el fútbol mexicano

Para nadie es un secreto que Gilberto Mora es ya mismo la gran figura del fútbol mexicano. Con sólo 17 años, el juvenil firmó una gran Copa del Mundo en la que puso su nombre sobre la mesa del mundo. Ahora, se espera que en los siguientes meses su salto de calidad a Europa sea una realidad.

Por ahora, Mora se mantiene dentro de la Liga MX donde seguramente ya es la gran estrella del futbol local. Aunque, más allá de los simbólico, el valor de Mora también se hace gigante en lo financiero. Lo anterior se confirma con los recientes que ha presentado Transfermarkt, donde el hombre del Tijuana está en una doble pole.

¡GILBERTO MORA AUMENTÓ SU VALOR TRAS EL MUNDIAL! 💰📈



🔥 El gran Mundial de Gilberto Mora también se reflejó en su valor de mercadohttps://t.co/lj2fRb4X5x pic.twitter.com/IuFHaRkjux — MedioTiempo (@mediotiempo) July 23, 2026

El sitio especializado confirma que ahora mismo Mora es el jugador más valioso de la Liga MX. La fuente le valora en 25 millones de euros a nivel mercado internacional. Gilberto está diez millones por encima de su más cercano perseguidor, Armando González, quien está valorado en 15 millones de la misma moneda.

De la misma forma, Mora se ha posicionado como el jugador mas valioso en la historia de la Liga MX. De acuerdo con la fuente, ese puesto estaba en poder del ex Tigres Florian Thauvin. El francés alcanzó en el 2021 una valoración de 17 millones de euros, cifra récord para el futbol nacional hasta la aparición de Mora.

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Por si algo faltaba, Gilberto es ya mismo el mexicano con más valor de mercado en todo el planeta. El media punta supera a Santiago Giménez. El delantero del Milán y su valor cayeron hasta los 18 millones de euros, perdiendo la plaza con Mora.

Si bien todos estos datos son en esencia meramente números, por supuesto que llevan de la mano una carga simbólica. Dicha carga confirma que hoy mismo Mora es el jugador más relevante que tiene México en el mundo y que su techo es enorme, tal vez el de una leyenda nacional como mínimo.

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