Gilberto Mora está en vías del retorno tras semanas de baja

Las lesiones ha complicado los planes en torno a la selección mexicana a meses de que comience el Mundial. Más de un jugador que no sólo estaría en la lista final de México, sino que incluso con opciones de ser titular, ha sido frenado por temas de salud.

Uno de esos nombres es el de Gilberto Mora. El talento mexicano más importante que ha surgido en años lleva casi que todo el 2026 sin rodaje. Cortesía del exceso de minutos que tuvo durante el 2025, Mora inició el año en curso padeciendo una dolosa pubalgia que ha frenado lo que estaba siendo un crecimiento exponencial.

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Gilberto Mora está muy cerca de volver a las canchas y eso le abre una oportunidad para estar con el Tri, así lo informa @chato_jc



🎥 @Carlos_Ponz / @betobernard / @solopawis pic.twitter.com/MSrTU5PdTJ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 31, 2026

Parece que este dilema esta por llegar a su final. De acuerdo con el reporte de Récord, Gilberto está por recibir el alta médica para regresar a los trabajos dentro de la normalidad. La misma podría llegar a sus manos en algún punto de esta semana.

Esto significa que el creador de juego podría iniciar su etapa de recuperación deportiva para llegar justo a tiempo a la Copa del Mundo. La idea es evitar que Mora corra riesgos de recaída, sin embargo, también se quiere que el mexicano arribe al Mundial con cierto ritmo de competencia activo.

Seattle Sounders FC v Club Tijuana - Leagues Cup Phase One | Blake Dahlin/ISI Photos/GettyImages

La postura del club dueño de su carta, es decir Tijuana es clara: la prioridad es el Mundial. Con cinco jornadas de Liga MX por delante, el equipo no va a forzar su regreso por más que le requieran dentro del campo. Si tiene minutos en el mes que resta del torneo local, será por mero reacondicionamiento deportivo.

Salvo una sorpresa negativa, todo indica que Mora llegará en tiempo y forma al Mundial. Meses atrás, el jugador y su entorno rechazaron pasar por quirófano con el fin de conseguir esta meta. Apuesta de riesgo, sin embargo, la han ganado.

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