Gilberto Mora habla luego de su debut soñado en un Mundial

Uno de los jugadores a seguir en la Copa del Mundo por la selección mexicana es Gilberto Mora. El juvenil es el único menor de edad sobre el campo en este Mundial, un hecho que le pone en la mira del planeta. El creador de juego firmó su debut en el torneo de la FIFA el pasado jueves, un momento que no olvidará jamás.

“ME SENTÍ BIEN” 🗣️



Gilberto Mora revela lo que le dijo el Vasco Aguirre antes de debutar en la Copa del Mundo 2026



📹 Aylin Ramírez pic.twitter.com/fpqxSpzwoI — MedioTiempo (@mediotiempo) June 18, 2026

No, pues, la verdad, me siento feliz, contento. Como dices, tuve la oportunidad de de jugar mis primeros minutos en una Copa del Mundo. Es un sueño hecho realidad para mí. Y, pues, mañana, si me toca jugar, aún no sé si si si me va a tocar, pero, pues, yo estoy preparado para los minutos que me toque darlo darlo todo. Gilberto Mora

Fue la primera ocasión en la que el juvenil tuvo minutos dentro de la cancha del Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de México, lo que hizo el momento mucho más especial.

No, pues, el Estadio Azteca nunca me había tocado jugar ahí, y, la verdad, siempre siempre había querido querido hacerlo, y por fin se se me cumplió ese sueño que tenía. La verdad que, pues sí, la gente siempre está ahí apoyando, siempre alentando alentándonos, y, pues, estaba como como en un sueño, pues, que tenía. Y, pues, eso del del partido, pues, nosotros tenemos esa mentalidad de ganar, de solamente pensar en ganar, de tratar de hacer nuestro fútbol y y demostrar que estamos para grandes cosas. Gilberto Mora

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

Cerró hablando del próximo rival de México, Corea del Sur, por quienes mostró máximo respeto deportivo.

No, pues, sabemos que es un rival de mucha calidad, un un gran rival, pero, pues, nosotros vamos a a tratar de de salir a a ganar, a a hacer nuestro fútbol y, pues, tratar de llevarnos los 3 puntos. Gilberto Mora

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