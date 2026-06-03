Gilberto Mora será el jugador más joven de la Copa del Mundo

Ocho días separan al planeta del inicio de la Copa del Mundo 2026. El primer encuentro se dará en la mítica cancha del Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México. Los protagonistas serán la selección mexicana de Javier Aguirre así como su similar de Sudáfrica, duelo que repite lo sucedido en 2010 en tierra africana.

Si bien es cierto que el Tri no llega en su mejor estado deportivo, está claro que por su condición de local, el equipo de Javier Aguirre está obligado a dar un paso al frente. Uno de los jugadores que pueden ser clave en ello es Gilberto Mora, un chico que llamará la atención del mundo por una peculiaridad.

¡MÉXICO, LA ÚNICA SELECCIÓN QUE TENDRÁ UN JUGADOR MENOR A LOS 18 AÑOS EN EL MUNDIAL! 😳🇲🇽



Gil Morita será el único futbolista que llegará a la Copa del Mundo con 17 años, y aunque hay talentos que también nacieron en 2008, el mexicano será el único que no llegará a los 18 por su… pic.twitter.com/aJ4BXY6qRw — MedioTiempo (@mediotiempo) June 3, 2026

El formado en los Xolos de Tijuana llegará al torneo de la FIFA como la pieza más joven de toda la competición. De hecho, una vez que el torneo ya esté en curso, Mora será el único jugador menor de edad de la justa mundialista, algo que no suele ser común dentro de las nóminas históricas de México.

El jugador más cercano (en edad) a Mora será el checo Hugo Sochurek, quien precisamente enfrentará a Gilberto en la fase de grupos. Sin embargo, el europeo cumplirá 18 años el próximo ocho de junio, es decir, llegará al torneo con la mayoría de edad recién cumplida.

Mexico v Australia - International Friendly | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Gilberto está rompiendo todos los récords de precocidad en la historia del fútbol mexicano. Lo que es capaz de hacer en la cancha no va de la mano con su temprana edad. Se espera que este Mundial represente un antes y un después para su carrera.

Más de un gigante de Europa le tendrá en la mira mediante seguimiento cercano. Si el jugador cumple con el nivel, llegarán las ofertas desde el mejor fútbol del mundo, algo que tienen claro todos alrededor de Mora.