Gilberto Mora sería titular en contra de Chequia

Con el boleto a la siguiente ronda de la Copa del Mundo firmado y además, en calidad de líderes, se entiende que la selección mexicana hará cambios para el duelo final de la fase de grupos. La intención es darle descanso a los hombres clave del once estelar de cara a la ronda de los 32.

Siendo el caso, más de un jugador que no es necesariamente titular dentro del esquema de Javier Aguirre, tendrá la oportunidad de mostrarse en contra del cuadro de Chequia. Uno de ellos, tal vez el más esperado por parte de la grada nacional, el chico Gilberto Mora, uno de los consentidos por parte de la afición.

🚨🤯 NEW: GILBERTO MORA WILL START AGAINST CZECHIA AT THE ESTADIO AZTECA! 🇨🇿



The 17-year-old would become Mexico’s youngest-ever player to start at a World Cup. 🏆



Via @OmarVV9 pic.twitter.com/itYghJspws — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 21, 2026

Fuentes cercanas a la selección mexicana confirman que Javier Aguirre ha estado trabajando con Mora en el centro del campo. El jugador ocuparía la plaza de '10' dentro de la plantilla que ha estado en los pies de Brian Gutiérrez tanto en el duelo contra Sudáfrica como en el más reciente en contra de Corea del Sur.

Desde el partido anterior en contra de Corea del Sur, se especulaba que Mora podría partir de inicio. Al final, en efecto Aguirre realizó una modificación en el centro del campo sentando a Álvaro Fidalgo, sin embargo, la plaza del hombre del Betis le fue otorgada a Luis Romo.

Mexico v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Ahora, todo indica que la oportunidad de Mora como titular llegará. Es muy posible que el cambio sea directo por Brian Gutiérrez. De esta forma, el formado en los Xolos de Tijuana tendrá la oportunidad de mostrarle a Javier Aguirre que puede ser relevante para lo que resta del Mundial.

También, será el primer vistazo de Mora al Mundial. El mexicano está en medio de la expectativa como el jugador más joven del torneo, sin embargo, por ahora no ha podido dar muestras de su talento.