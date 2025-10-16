Gilberto Mora: siete destinos potenciales para el joven prodigio mexicano

Las expectativas para Gilberto Mora son altísimas. "Si mañana lo pones con el campeón de la Champions League, jugará", comentó Rafaela Pimenta, agente del joven de 17 años.

El joven delantero ha alcanzado la fama en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, anotando tres goles y dos asistencias para México en el torneo antes de su eliminación en cuartos de final. En el Club Tijuana, su club de procedencia, ya conocen bien su potencial, habiendo visto a su joven promesa anotar cinco goles en once partidos en el semestre actual (Apertura 2025 y Leagues Cup 2025).

Mora es considerado un talento generacional en México, convirtiéndose ya en el jugador más joven en ser internacional con la selección absoluta. Como siempre ocurre con las promesas emergentes más brillantes, los gigantes europeos lo siguen de cerca.

Además Gilberto, quien fue titular en la victoria de México en la final de la Copa Oro sobre Estados Unidos el verano pasado, sin duda seguirá generando expectación a medida que se desarrolla, pero un traspaso espectacular a uno de los equipos de élite del mundo ya podría estar cerca.

Mora ya fue campeón de Copa Oro con México | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Destinos potenciales para Gilberto Mora

Gilberto Mora tiene un potencial inmenso | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La versatilidad de Mora ha sido clave para su ascenso, ya que este pequeño delantero puede jugar como mediocampista ofensivo o extremo. El adolescente es notablemente ambidiestro, con el control preciso y la agilidad necesarios para desenvolverse en espacios reducidos y bajo la presión del rival. Estas cualidades atraen naturalmente el interés de los mejores equipos.

El Barcelona y el Real Madrid parecen ser los clubes que lideran la carrera por el fichaje de Mora. El primero incluso envió representantes para supervisar su progreso en el Mundial Sub-20, según ESPN, que revela que ambos clubes han recibido "informes positivos" sobre el fenómeno.

Sin embargo, el informe insiste en que, si bien ambos consideran a Mora como una estrella en etapa de ciernes, es decir que, creen que está en una etapa demasiado temprana de su desarrollo para fichar por él en la situación actual. Dado que no podrá fichar por un club europeo hasta que cumpla 18 años en octubre de 2026, tendrá tiempo de sobra para perfeccionar su técnica.

Sin embargo, el Madrid podría tener ventaja sobre sus rivales catalanes. Según Ignacio Ruvalcaba, exentrenador de las categorías inferiores del jugador, el sueño de Mora es vestir la legendaria camiseta blanca del campeón de Europa.

Los gigantes de LaLiga no son los únicos que siguen a Mora, ya que el elenco habitual de estrellas de la Premier League lo tienen en la mira. Arsenal, Manchester City y Manchester United han sido vinculados tentativamente con el joven, mientras que el Chelsea probablemente estará intrigado por el delantero, ya que encaja perfectamente con sus criterios de contratación.

Pero los pretendientes de Mora no se limitan a Europa. Según informes, el Inter Miami está interesado en ficharlo, ya que busca cambiar su política de fichajes, pasando de adquirir leyendas veteranas a prometedoras promesas. Es cuestionable si tienen suficiente influencia para atraer a Mora, especialmente con el Madrid y el Barcelona en la contienda por los servicios del jugador.