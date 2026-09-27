Lo de Gilberto Mora con la selección de México en el Mundial no fue un brillo pasajero. A sus 17 años, el futbolista del Xolos volvió a demostrar su proyección con el Tri y esta vez lo hizo en su primer gol con la selección absoluta, en el empate 1-1 ante Colombia.

El mexicano recibió la pelota dentro del área, dejó atrás a dos rivales y definió al primer palo para establecer la igualdad. Con esa acción, Mora se convirtió en el goleador más jóven de la selección mexicana, superando la marca de Carlos Vela. "Estoy muy contento de poder jugar un partido más y de poder meter gol. Era un sueño que tenía siempre. Agradezco a la afición, a la gente", expresó después del partido.

El mediocampista explicó cómo resolvió la jugada que terminó en su primera anotación. "Son muchas emociones dentro del campo, vi que me cayó el balón, me quedó larga al principio, sentía que podía rematar de primera, recorté y me quedó el arco más en medio, con más ángulo, la crucé y feliz con ese gol", agregó.

Europa está cerca

Gilberto Mora, Mexico | Omar Vega/GettyImages

De acuerdo con el Diario AS, la progresión del mexicano es seguida desde hace tiempo por el Real Madrid y el Barcelona. Los dos clubes tienen al jugador del Xolos dentro de sus planes a futuro y observan su evolución de cara a un eventual desembarco en Europa.

De todas formas, Mora renovó en junio su contrato con el Tijuana hasta 2029. El acuerdo fue presentado por el club como el contrato más importante para un futbolista e incluye un mecanismo de salida pensado para facilitar una futura transferencia.

Su representante, Rafaela Pimenta, habló acerca de la posibilidad de que el volante siga su carrera en el viejo continente. "La gran decisión es cuándo hacerlo. Tiene que estar listo como persona", expresó la agente en una entrevista con TUDN.

Pimenta tiene buena relación con los dos clubes españoles y eso podría facilitar las negociacioens si alguno decide avanzar por el futbolista. La intención del entorno del jugador pasa por elegir cuidadosamente el momento de su salida de México.

La actuación contra la selección cafetera se suma a una carrera muy precoz. Mora debutó en Primera División con el Xolos cuando tenía 15 años y llegó al Tri a los 16 gracias a la confianza de Javier Aguirre.

Su participación en el Mundial 2026 terminó de presentarlo a nivel internacional. Con 17 años y 259 días, fue el segundo futbolista más jóven en ser titular en un partido de fase eliminatoria de una Copa del Mundo, por detrás de Pelé. También fue el único menor de edad que lo disputó.

Durante esta fecha FIFA recibió además el dorsal 10 por decisión del DT Rafa Márquez. "Me lo dieron, llegué al vestidor y tenía mi nombre con este número. Es un sueño portar para mí este número tan importante. Como siempre lo hago, voy a salir y jugar al futbol, espero poder seguir haciendo las cosas bien", dijo Mora.

Márquez también elogió al mediocampista después del empate con Colombia. "Ya sabemos la calidad de Gilberto, ahora intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo. Es joven, entre todos vamos a hacer lo posible para que se siga desarrollando y tenga actuaciones como esta. Ojalá que pronto lo veamos en un equipo importante", expresó.