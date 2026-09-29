Gilberto Mora y 10 jóvenes talentos mexicanos que deberían de estar en la mira de clubes europeos

Gilberto Mora es sin duda alguna la figura juvenil del fútbol mexicano y se espera que sea el próximo futbolista en emigrar al fútbol europeo, una vez que cumpla su mayoría de edad y pueda firmar con un buen club del que tanto se ha especula en los últimos dos años.

A su vez, viene una generación que también está haciendo las cosas bien y están progresando en algunos primeros equipos de Primera División.

Dicho esto, en la siguiente lista nombramos a 10 jugadores mexicanos, además de Gilberto Mora que deben estar en el radar de clubes europeos.

1. Gilberto Mora

Gilberto Mora | Omar Vega/GettyImages

Es probablemente el perfil mexicano más especial de esta generación. Es un media punta que puede partir desde la banda, jugar como '10' o incluso actuar como segundo delantero.



Su gran atractivo para Europa es que no depende únicamente de su velocidad o físico: puede generar ventajas mediante técnica, orientación corporal y lectura de espacios. A su corta edad ya posee una amplia experiencia nacional e internacional al haber debuta a una edad temprana.

2. Santiago Sandoval

Santiago Sandoval | Jam Media/GettyImages

Sandoval es un atacante zurdo con un perfil bastante interesante. Puede jugar abierto, atacar el espacio y aparecer por dentro.



Su crecimiento con Chivas le permitió recibir su primer llamado con la selección nacional de México en septiembre de 2026, junto con su compañero Hugo Camberos.



El extremo ha tenido progreso importante dada la proyección que ha recibido en el presente año.

3. Hugo Camberos

Hugo Camberos | Simon Barber/GettyImages

El extremo derecho es uno de los extremos mexicanos jóvenes con mayor capacidad de desequilibrio. Tiene un juego muy basado en velocidad y conducción.



Ha sido convocado por Rafael Márquez para la selección mexicana. Además, el Guadalajara también lo ha utilizado dentro de su estrategia de desarrollo de jóvenes y ha potencializado su nivel de juego desde su equipo filial y categorías inferiores hasta el máximo circuito.

4. Elías Montiel

Elías Montiel | Jam Media/GettyImages

El canterano de Pachuca no es el futbolista que más llama la atención con una jugada espectacular, pero tiene características muy valoradas en Europa.



El mediocentro y pivote puede participar tanto en la recuperación como en la construcción.



Además, ha acumulado una cantidad importante de partidos de Liga MX pese a su juventud y tuvo actuaciones destacadas internacionalmente con Pachuca.



A pesar de que recientemente fue fichado por Atlas a sus 20 años aún tiene margen de tiempo para poder dar el salto a Europa.

5. Iker Fimbres

Iker Fimbres | Azael Rodriguez/GettyImages

El mediocentro e interior de Rayados tiene un perfil diferente al de Montiel. Es más orientado a la construcción y generación de juego.



En 2026 con 21 años ya recibió oportunidades con la selección mexicana y fue identificado por FIFA entre los talentos emergentes a seguir.



Lo interesante es que puede evolucionar hacia un interior de posesión, más que quedarse como un mediocentro exclusivamente ofensivo.

6. Amaury Morales

Amaury Morales | Manuel Velasquez/GettyImages

El jugador de Cruz Azul se está recuperando de una lesión y es uno de los jugadores mexicanos jóvenes con mayor potencial como enganche o extremo. Su principal característica es el desequilibrio individual.



Su polivalencia es importante: puede actuar como media punta, extremo o atacante interior.



Para Europa, necesitaría continuar desarrollando principalmente su toma de decisiones y consistencia, pero el talento técnico está presente.

7. Diego Campillo

Diego Campillo | Manuel Velasquez/GettyImages

Campillo es un perfil interesante para un equipo europeo que busque un central con buena salida de balón.



Actualmente con 24 años Chivas lo está utilizando como líbero en una línea de tres, donde puede explotar mucho mejor sus características. Es especialmente bueno defendiendo lejos de su portería y cubriendo grandes espacios.



Algo de lo que podría mejorar para tener mayores posibilidades sería la consistencia defensiva en situaciones de uno contra uno y la velocidad de ejecución bajo presión.

8. Everardo López

Everardo López | Maria Lysaker/GettyImages

López me parece uno de los centrales jóvenes mexicanos más interesantes porque combina perfil zurdo, técnica y polivalencia.



Es un central izquierdo, pero también puede desempeñarse como lateral, algo particularmente atractivo para determinados sistemas europeos.



Además, tiene presencia con la selección mexicana y fue incluido en la primera convocatoria de Rafael Márquez.



Lo que me parece particularmente interesante es que Toluca le ha dado responsabilidad a una edad muy temprana con 21 años. Su siguiente paso debería ser consolidarse como titular.

9. Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Manuel Velasquez/GettyImages

Este es un caso muy particular porque nació y se formó futbolísticamente en Chicago, en las inferiores del Chicago Fire, antes de convertirse en internacional mexicano y llegar a Chivas.



Es un mediocampista ofensivo con capacidad para jugar como interior, enganche o extremo, dependiendo del sistema.



Su gran atractivo es que no es simplemente un extremo que depende de la velocidad. Puede recibir por dentro y participar en la creación. De hecho, ya es mundialista con México.

10. Bryan González

Bryan González | Hector Vivas/GettyImages

El Cotorro es un jugador de banda con capacidad ofensiva. En el Clausura 2026 fue uno de los jugadores más productivos de Chivas: disputó los 17 partidos, registró tres goles y dio cuatro asistencias, siendo el máximo asistidor del equipo. Además, acumuló 94 pases en el último cuarto del campo.



Su gran reto para Europa sería elevar su nivel defensivo y mejorar su consistencia cuando tiene que defender durante largos periodos.

11. Isaías Violante

Isaías Violante | Hector Vivas/GettyImages

Isaías Violante es un atacante mexicano formado en Toluca que llegó al América en julio de 2025. Puede jugar como extremo izquierdo, extremo derecho o interior izquierdo.



Violante es un extremo técnico y vertical, más orientado al desequilibrio y la conducción que a un juego puramente físico.



Su combinación de juventud, uno contra uno y polivalencia es atractiva. Además, ya acumula experiencia importante en Liga MX y ha pasado por procesos de selecciones juveniles y la selección absoluta.