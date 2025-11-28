Girona vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este domingo 30 de noviembre se jugará el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El Girona recibe a un Real Madrid que, al menos en la previa de los partidos, es líder un punto por encima del FC Barcelona.

Por su cuenta, el cuadro local se ubica en zona de descenso por diferencia de gol con Osasuna pero llega en franca levantada de resultados.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Girona vs Real Madrid?

Ciudad: Girona

Fecha: domingo 30 de noviembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Montilivi



País Canal Streaming Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App México Sky Sports Sky Sports España Movistar LaLiga Movistar LaLiga

Últimos cinco partidos del Girona

Rival Resultado Competición Betis 1-1 E LaLiga Alavés 1-0 V LaLiga Getafe 2-1 D LaLiga CD Constancia 3-2 V Copa del Rey Real Oviedo 3-3 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Olympiakos 4-3 V Champions League Elche 2-2 E LaLiga Rayo Vallecano 0-0 E LaLiga Liverpool 1-0 D Champions League Valencia 4-0 V LaLiga

Últimas noticias del Girona

Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El conjunto catalán estaba último en la clasificación con 4 puntos pero en los últimos 5 partidos consiguió 7 puntos sobre 15 y está muy cerca de dejar la zona roja, ya que igualó a Osasuna en puntos (ambos con 11) pero los de Pamplona están por encima por diferencia de gol. Solamente el extremo derecho Iker Benito es quien está de baja debido a una rotura de ligamentos que lo saca de las canchas prácticamente toda la temporada. No tiene jugadores sancionados.

Últimas noticias del Real Madrid

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

El conjunto blanco dejó escapar puntos en su visita a Elche tras un empate a dos goles y con ello ya solo están a un punto de distancia del Barcelona. Con esto acumulan dos empates de manera consecutiva en el campeonato español y buscan sumar de a tres para olvidar esta mala racha tras el 4-3 ante Olympiakos.

Para este partido, Xabi Alonso no podrá contar con Rüdiger, Carvajal, Mastantuono ni Militão por lesión. Además, Courtois y Huijsen, que no estuvieron frente al Olympiacos, son duda para viajar a Montilivi.

Posibles alineaciones

Girona

Portero: Gazzaniga

Defensas: Rincon, Martínez, Reis, Moreno

Centrocampistas: Tsygankov, Martin, Witsel, Ounahi, Gil

Delanteros: Vanat

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Trent Alexander Arnold, Raúl Asensio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy

Centrocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham

Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Pronóstico SI

El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo en el torneo doméstico y vienen de dos empates consecutivos, por lo que irán con todo por el triunfo frente al Girona a domicilio.

Girona 1-3 Real Madrid

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA