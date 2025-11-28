Girona vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Este domingo 30 de noviembre se jugará el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El Girona recibe a un Real Madrid que, al menos en la previa de los partidos, es líder un punto por encima del FC Barcelona.
Por su cuenta, el cuadro local se ubica en zona de descenso por diferencia de gol con Osasuna pero llega en franca levantada de resultados.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Girona vs Real Madrid?
- Ciudad: Girona
- Fecha: domingo 30 de noviembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Montilivi
País
Canal
Streaming
Estados Unidos
ESPN Deportes
ESPN App
México
Sky Sports
Sky Sports
España
Movistar LaLiga
Movistar LaLiga
Últimos cinco partidos del Girona
Rival
Resultado
Competición
Betis
1-1 E
LaLiga
Alavés
1-0 V
LaLiga
Getafe
2-1 D
LaLiga
CD Constancia
3-2 V
Copa del Rey
Real Oviedo
3-3 E
LaLiga
Últimos cinco partidos del Real Madrid
Rival
Resultado
Competición
Olympiakos
4-3 V
Champions League
Elche
2-2 E
LaLiga
Rayo Vallecano
0-0 E
LaLiga
Liverpool
1-0 D
Champions League
Valencia
4-0 V
LaLiga
Últimas noticias del Girona
El conjunto catalán estaba último en la clasificación con 4 puntos pero en los últimos 5 partidos consiguió 7 puntos sobre 15 y está muy cerca de dejar la zona roja, ya que igualó a Osasuna en puntos (ambos con 11) pero los de Pamplona están por encima por diferencia de gol. Solamente el extremo derecho Iker Benito es quien está de baja debido a una rotura de ligamentos que lo saca de las canchas prácticamente toda la temporada. No tiene jugadores sancionados.
Últimas noticias del Real Madrid
El conjunto blanco dejó escapar puntos en su visita a Elche tras un empate a dos goles y con ello ya solo están a un punto de distancia del Barcelona. Con esto acumulan dos empates de manera consecutiva en el campeonato español y buscan sumar de a tres para olvidar esta mala racha tras el 4-3 ante Olympiakos.
Para este partido, Xabi Alonso no podrá contar con Rüdiger, Carvajal, Mastantuono ni Militão por lesión. Además, Courtois y Huijsen, que no estuvieron frente al Olympiacos, son duda para viajar a Montilivi.
Posibles alineaciones
Girona
Portero: Gazzaniga
Defensas: Rincon, Martínez, Reis, Moreno
Centrocampistas: Tsygankov, Martin, Witsel, Ounahi, Gil
Delanteros: Vanat
Real Madrid
Portero: Andriy Lunin
Defensas: Trent Alexander Arnold, Raúl Asensio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy
Centrocampistas: Federico Valverde, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham
Delanteros: Kylian Mbappé y Vinícius Júnior
Pronóstico SI
El conjunto blanco no se puede permitir otro tropiezo en el torneo doméstico y vienen de dos empates consecutivos, por lo que irán con todo por el triunfo frente al Girona a domicilio.
Girona 1-3 Real Madrid
